Vaut-il mieux faire 10.000 pas par jour ou marcher vite pour être en bonne santé ?

L'adage est bien connu : il faut marcher 10.000 pas par jour pour préserver sa santé. Ce pallier, issu d'un slogan publicitaire lancé dans les années 60, est aujourd'hui repris partout à travers la planète, jusqu'aux applications de fitness et aux montres connectées.



Parcourir 7,5 kilomètres par jour peut toutefois s'avérer un objectif ambitieux pour beaucoup. Des études ont prouvé que la marché avait des bienfaits bien avant ce seuil : à chaque fois que l'on effectue 2.000 pas, on réduit de près de 10% le risque de maladies et de décès prématuré. Et le risque de démence décroit de 25% à partir de 3.800 pas.

En clair, chaque pas est bon à prendre contre la sédentarité et ses méfaits sur l'organisme. Mais la vitesse de marche doit aussi entrer en considération. Un rythme soutenu réduit davantage le risque cardiaque, par exemple, qu'une marche tranquille. L'allure serait d'autant plus importante pour les personnes marchant peu.



Reste à savoir à quelle vitesse ? Marcher rapidement, c’est faire entre 80 et 100 pas minimum par minute. Soit une marche au cours de laquelle on sent qu’on fournit un effort mais qui doit rester agréable.

