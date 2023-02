Pour votre coeur, ayez un sommeil régulier

Ceux qui pensent encore que dormir, c’est du temps perdu, ont tort. Le sommeil est un allié indispensable pour la santé en général, et en particulier pour la santé du cœur. On savait déjà que des nuits trop courtes étaient mauvaises pour le cœur, qu’elles exposaient à un risque accru d’accident cardiovasculaire. Il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Heart Association vient de montrer qu'il est aussi important d'avoir un sommeil régulier.



Un risque accru d'athérosclérose

Les chercheurs américains ont analysé le sommeil de plus de 2000 personnes âgées de 69 ans en moyenne. Ils leur ont fait tenir un journal sur leur sommeil et ils les ont équipés d’un bracelet connecté pendant quelques jours. En parallèle, ils ont évalué leur santé cardiovasculaire. Les scientifiques ont découvert que les personnes qui avaient un sommeil irrégulier, avec une durée et des horaires différents d'une nuit à l'autre dans la même semaine, était plus susceptibles d’avoir de l’athérosclérose. L’athérosclérose, c’est l’accumulation de dépôts de graisses - on parle de plaque d’athérome- dans les artères. Progressivement, les artères vont durcir, se rétrécir et peuvent finir par se boucher. Si les artères coronaires sont touchées, cela expose à un risque d’angine de poitrine et de crise cardiaque. Si les artères carotides, celles qui passent par le cou et irriguent le cerveau, sont affectées, cela expose à un risque d’AVC. L’étude est la première à montrer clairement un lien entre l’athérosclérose et un sommeil irrégulier, c'est-à-dire un sommeil dont la durée varie de plus de deux heures d’une nuit à l’autre ou dont les horaires varient de plus d'une heure trente.



Ne pas trop changer ses horaires de coucher et de lever

L’étude suggère qu’avoir des horaires réguliers pourrait être utile pour réduire le risque d’athérosclérose et prévenir les maladies cardiovasculaires. On savait déjà que cela permettait de mieux dormir. Cela semble aussi bénéfique pour maintenir une santé cardiovasculaire optimale. Se coucher et de se réveiller à peu près aux mêmes heures n’est pas toujours évident. Par exemple, on est nombreux à arriver le week-end avec une dette de sommeil. Et parce qu’on n’a pas assez dormi la semaine, on se lève plus tard pour récupérer. L’idéal serait de ne pas trop se décaler, pas plus de 2 heures, par rapport à ses horaires habituels, quitte à faire petite sieste juste après le déjeuner. Et si on travaille en horaires décalés, on peut essayer, les jours de repos, d’être à mi-chemin entre ses horaires habituels et les horaires classiques pour ne pas bouleverser complètement ses rythmes et avoir suffisamment de temps pour sa vie sociale et ses proches.









