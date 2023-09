L'hypnose peut être une solution thérapeutique efficace et durable, et ce, dans plusieurs domaines comme la gestion du stress, la douleur, la fatigue, le sommeil, mais aussi l'addiction au sucre, le tabac. "C'est une médecine complémentaire qu'on doit pratiquer avec des professionnels formés", rappelle Jimmy Mohamed dans l'émission "Ça va beaucoup mieux".



Il n'est pas forcément nécessaire d'être accompagné d'un hypnotiseur. "En apprenant quelques exercices avec un professionnel, et en répétant plusieurs fois à la maison, il est possible de pratiquer ce qu'on appelle l'autohypnose. C'est vraiment très efficace parce que ça va très vite", raconte Léonard Anthony, praticien en hypnose et spécialiste de la gestion de la fatigue.

Cette technique permet de se détacher du monde extérieur et de s'abandonner. "On peut tous agir sur notre stress et notre fatigue. L'utilisation de l'autohypnose va permettre d'apprendre à se poser, faire en sorte de ne pas rejeter le stress, c'est une dimension très importante. Si vous essayez de le repousser, il revient comme un boomerang", avertit l'invité de Jimmy Mohamed et de Flavie Flament.

Quel exercice pour pratiquer l'autohypnose ?

Pour que l'autohypnose soit réussie, il est nécessaire de pratiquer en amont et de répéter les séances apprises avec un praticien. "Prenez quelques secondes pour vous. Libre à vous de faire l'exercice les yeux fermés ou ouverts. Essayer de visualiser où se situe votre mal dans votre corps, que ce soit à la tête, dans l'estomac, au niveau de la poitrine,... Ensuite imaginez que le stress ou la fatigue qui vous dérange soit une petite flamme, et qu'il faille réduire son intensité. C'est comme une plaque à gaz à qui l'on baisse doucement le feu. Vous sentez que les choses vont s'estomper, qu'elles vont disparaître sans aucun effort de votre part, en quelques secondes", explique Léonard Anthony.

Pour plus d'exercices, le praticien a sélectionné plusieurs techniques dans son livre "Good Bye Fatigue". "Si on prend le temps de s'asseoir confortablement, de respirer, c'est des choses d'une simplicité extrême", conseille-t-il. Pour autant, le stress comme la fatigue peut être "multifactoriel". "Il peut y avoir des stress qui sont pathologiques", précisent Léonard Anthony et Jimmy Mohamed. Dans ce cas précis, il est conseillé d'en parler de son médecin traitant. Rappelons que l'hypnose est une médecine complémentaire.