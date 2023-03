Fatigue : comment récupérer au mieux ?

Lorsqu'on est fatigué, il est important de lever le pied. Pour relâcher la pression, un jour de congé peut être bénéfique. En effet, cela permet de casser le rythme s’il est intense. Mais si on veut optimiser ce jour de repos, on a intérêt à faire la sieste plutôt que la grasse matinée qui ne suffit pas à rattraper le déficit de sommeil et déstabilise notre horloge interne. Résultat, le réveil risque d’être encore plus difficile le lendemain.





C’est pour cela que les spécialistes du sommeil conseillent de ne pas décaler son heure de réveil de plus d’une heure. En revanche, si on en ressent le besoin, on peut tout à fait faire une sieste en début d’après-midi et ainsi récupérer de son déficit de sommeil. Sinon dans la journée, l’idéal, c’est de faire une activité qui rééquilibre les journées de travail comme la marche. Si on s'ennuie au travail, on optera à l'inverse pour une activité stimulante.



Un long week-end de trois ou quatre jours permettra de se recaler si on subit ses horaires au quotidien. On peut se rapprocher de son rythme naturel en se levant un peu plus tard si on n'est pas du matin. Il n'y a pas d'inconvénient à se décaler d'une ou deux heures, car sur trois ou quatre jours l'horloge biologique se resynchronise progressivement.



Gare au jet lag social

Le week-end, c'est souvent le moment où on en profite pour voir ses proches. On sort, on va voir ses amis. On se couche tard et on se lève tard. Le piège, c'est de subir ce qu'on appelle le jet lag social qui consiste notamment à décaler son sommeil pour des raisons sociales. Pour l'organisme, le décalage peut être aussi important et brutal que lorsqu'on prend l'avion et change de fuseau horaire.

On peut facilement se décaler d'au moins quatre heures. Pour donner un ordre d'idée, ça peut revenir à faire un Paris-New Delhi dans le week-end. Ça explique pourquoi on est si fatigué le lundi matin.

Alors pour éviter cela, et si on veut que son week-end prolongé ou non, soit vraiment récupérateur, il vaut mieux préférer les sorties dans la journée qu'enchaîner les soirées tardives. L'autre piège du week-end prolongé, c'est de partir trop loin. Certes changer de décor, c'est bien, car cela permet de déconnecter, mais pour que cela soit reposant, il est préférable de choisir une destination qui n'est pas à plus de trois heures de train ou en voiture de chez soi. Car sur une courte durée, les grandes distances fatiguent.



Prendre soin de sa santé mentale en se déconnectant des réseaux sociaux

Dans le cas où on prendrait une semaine de vacances, là encore, il ne faut pas partir trop loin. Car si on veut récupérer, il est préférable de ne pas imposer à son organisme des vols de plus de quatre heures, ni trop de décalage horaire. Les spécialistes en chronobiologie estiment qu'il faut un jour pour récupérer d'une heure de décalage horaire, c'est-à-dire retrouver un rythme normal et son énergie habituelle.

L’autre piège des petites vacances, c’est de vouloir trop en faire pour profiter au maximum. L’idéal, c’est de prévoir une activité par jour et de se laisser du temps libre pour improviser. Et selon une étude britannique publiée le 2 mai 2022, se déconnecter des réseaux sociaux une petite semaine serait bénéfique pour notre santé mentale. Un break digital permet d’être moins anxieux et de meilleure humeur.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info