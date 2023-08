Dans cette chronique, Aline Perraudin explique comment faire disparaitre la graisse viscérale. Cela passe d'abord par la pratique régulière de l'exercice physique. Pour maigrir du ventre, il ne suffit pas de faire des abdos. Il faut aussi bouger plus. Il est important d’avoir une activité d’endurance, comme la marche rapide, le jogging, le vélo, avec un rythme suffisamment soutenu. Deux heures et demi d’activité modérée ou une heure quinze d’activité intense, c’est le minimum recommandé par semaine. Cette activité d'endurance doit être combinée avec des exercices de renforcement musculaire, comme le gainage et les abdos.

Pour un résultat probant, l'alimentation doit aussi être au diapason. Il faut brûler plus de calories qu'on en consomme. Il convient ainsi d'éviter les aliments dont les calories n'ont pas de valeur nutritive, comme les fast-foods, les produits transformés et les sodas. On mise plutôt sur les fruits et les légumes, les céréales - pain, riz, pâtes - complètes ou semi-complètes, les légumineuses, les protéines contenues dans le poisson, les œufs et la viande peu grasse, comme le poulet ou la dinde.

Enfin, le sommeil rentre aussi en ligne de compte. Il est recommandé de dormir au moins sept heures par nuit lorsque l'on souhaite perdre du poids. Les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont plus de risques de stocker de la graisse au niveau du ventre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info