Jessie Inchauspé : 3 idées d'entrées à base de légumes à faible indice glycémique

Dans cette nouvelle chronique, Jessie Inchauspe, biochimiste et auteure de La méthode glucose rappelle que manger des légumes au début d'un repas est excellent pour le glucose. Cela permet de lisser sa glycémie et de limiter les pics de glucose qui engendrent des fringales après les repas. Pour aider les auditeurs à appliquer ses conseils, l'experte nous livre trois recettes faciles et amusantes à faible teneur en glucose.

La première consiste en des épinards au miso. Elle est très addictive. Il faut des épinards frais, puis mélanger dans un saladier 2 cuillères à café de crème de sésame (tahini), 1 cuillère à café de miso, 1 cuillère à café de sauce soja, le jus d'un demi citron et 2 cuillères à café d'eau. On mélange le tout et on peut se régaler.

La seconde est une recette à base de brocoli appelé "le brocoli à l'envers". Le concept, c'est de mettre de hacher finement un brocoli, à raison d'un quart par personne environ, de le déposer dans un grand saladier puis de verser de l'eau bouillante jusqu'à le submerger. On laisse reposer 2 minutes pour faire fondre et cuire très légèrement la mixture. A côté, dans une assiette, on étale 3 cuillères de yaourt nature à la grecque, une cuillère à café de harissa puis on égoutte le brocoli que l'on place sur les sauces. On sale et on poivre. C'est délicieux et super chic à servir.

Enfin, la dernière recette mobilise le chou fleur. On fait cuire un chou fleur en fleurettes, avec de l'huile d'olive, de la moutarde et du vinaigre de cidre. On sale et on poivre. Quand le chou fleur est prêt, on le sort du four et on parsème de cheddar émietté et de persil. On arrose de vinaigrette et on sert.

Servies avant le repas, ces trois recettes sont bonnes pour la santé car elles ont la capacité de limiter le pic de glucose et de réduire les inflammations et les fringales, les montagnes russes qui nous rendent accro au sucre et génèrent des coups de mou.