Jessie Inchauspé : pourquoi il vaut mieux manger des légumes au début des repas

Dans cette nouvelle chronique, Jessie Inchauspe, biochimiste et auteure de La méthode glucose, souligne l'importance de débuter ses repas par des légumes pour lisser sa courbe de glycémie.



"Les légumes en premier, c’est un principe très important pour éviter les fringales et avoir plus d'énergie, explique-t-elle. Les études récentes nous montrent que si on inverse l’ordre dans lequel on mange en commençant par les légumes et en finissant par les féculents, on peut réduire le pic de glucose dans repas de jusqu’à 75 %. En mangeant exactement la même chose, sans changer la quantité, ni le contenu d’un repas. C’est absolument énorme."

L'explication réside dans le fait que les légumes contiennent des fibres. Ces dernières arrivent en premier dans l'estomac où elles vont tapisser la paroi intestinale et créer une barrière protectrice qui va ensuite réduire la vitesse à laquelle les molécules de glucose, ingérées durant le reste du repas, vont arriver dans le sang.

Idéalement, il convient donc de manger une entrée à base de légumes représentant un tiers du repas. Cela va de la simple salade fraiche aux poireaux à la poêle, en passant par les tomates cerises ou les brocolis au four. Il est possible d'y ajouter des sauces à base de vinaigrette pour améliorer encore l'efficacité de ces entrées car le vinaigre est un autre stabilisateur de glucose.







































































































































