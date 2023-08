Fait-on vraiment du sport avec un vélo électrique ?

Le vélo électrique est-il une activité sportive ou un moyen de transport réservé aux paresseux ? Pour répondre à cette question, des chercheurs australiens ont analysé de nombreuses études parues ces appareils à pédale à assistance électrique. Et d'après leurs conclusions, le vélo électrique peut être considéré comme un exercice physique à part entière, mais à intensité modérée.

Concrètement, lorsqu'on roule en vélo électrique, on peut pédaler sur de plus longues distances et grimper des dénivelés plus importants. Ce mode de transport peut donc inciter à bouger davantage et permettre d'intégrer de l'activité physique dans ses journées plus facilement. Il convient parfaitement aux personnes désireuses de reprendre une activité physique en douceur, d'autant qu'il est possible d'ajuster la puissance de l'assistance pour progresser à son rythme.

En résumé, le vélo électrique est un excellent moyen de se reconditionner à l'effort et peut contribuer à une meilleure forme physique avec des bénéfices pouvant même être plus importants que la marche. Mais il convient de maintenir le niveau d'assistance aussi bas que possible.

