Prendre sa tension à la maison : comment bien réaliser l'automesure ?

Dans cet épisode de Ça va beaucoup mieux, Aline Perraudin nous explique comment prendre sa tension à la maison sans l'aide d'un médecin. Cela peut être recommandé dans le cas où une tension anormale aurait été relevée au cabinet lors d'une consultation, dans le cas d'une hypertension permanente ou encore pour le suivi de l'efficacité d'un traitement.

L'automesure est plus fiable. Prendre sa tension soi-même permet d'éviter le stress lié à la consultation au cabinet, qui peut faire monter la tension et fausser les résultats. Pour ce faire, il convient d'acquérir un tensiomètre. On trouve des appareils que l’on met au poignet et ceux que l’on met autour du bras avec un brassard. L’appareil le plus fiable, c’est le tensiomètre muni d’un brassard. Privilégiez les équipements où figure le marquage CE et qui sont homologués par l’Agence nationale de sécurité du médicament ou par une société savante spécialisée dans l’hypertension. Ils coûtent pour la plupart entre 40 et 60 euros.

La tension idéale est de 12/8. Sur les tensiomètres, elle est exprimée en millimètres de mercure : soit 120/80. On est hypertendu quand elle est supérieure ou égale à 14/9 chez le médecin et à 13,5/ 8,5 chez soi. Il est conseillé d'effectuer trois mesures le matin, avant son petit-déjeuner, en position assise, et avant d’avoir pris ses médicaments si on est déjà sous traitement, puis trois mesures le soir avant de se coucher (chacune espacée d’une minute) pendant trois jours de suite. Ces 18 mesures doivent être réalisées sur le même bras.

Les résultats peuvent être communiqués à son médecin en les notant sur une fiche de relevé de mesure. On peut en trouver une sur le site ameli.fr . La moyenne de ces valeurs permet d’avoir un bon reflet de votre tension. On prend sa tension au calme après 5 minutes de repos, en position assise sans croiser les jambes, ni parler, ni bouger, ni serrer le poing. On pose le brassard sur son bras nu. Et pour éviter tout mouvement, le mieux, est de placer son avant-bras sur une table ou sur un accoudoir, avec le coude à hauteur du cœur. Si les chiffres sont trop élevés, on peut faire descendre sa tension en mangeant moins salé, en modérant sa consommation d’alcool, et en faisant au moins 30 minutes d’activité physique par jour. Dormir suffisamment est également important.