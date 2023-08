Comment commencer à pratiquer la marche afghane ?

Dans cette nouvelle chronique, Aline Perraudin revient sur les bienfaits de la marche afghane pour la respiration. Inventée par le Français Edouard Stiegler durant une mission en Afghanistan dans les années 1980, cette technique de marche consiste à caler ses pas sur sa respiration, à la manière des nomades caravaniers afghans qui étaient capables de parcourir de longues distances sans faiblir. En résumé, la marche afghane est un moyen de trouver la cadence idéale pour le cœur et le souffle.

En pratique, la marche afghane consiste à inspirer par le nez sur trois pas, puis à suspendre sa respiration sur le quatrième pas. Il faut ensuite expirer par le nez sur les trois pas suivants, puis, de nouveau, retenir son souffle, à poumons vides, sur le huitième pas. Avant de recommencer le cycle. Toujours en huit temps sur terrain plat. Sur des parcours plus physiques, on peut passer à un rythme plus court en inspirant et expirant sur deux pas.

Cette technique de respiration mobilisant la concentration permet d'augmenter sa capacité respiratoire et de mieux oxygéner le corps. A terme, elle améliore l'endurance et a aussi des bienfaits sur l'organisme, en stimulant la circulation sanguine et en tonifiant les muscles. La marche afghane participe aussi à rééquilibrer le système nerveux et à se détendre, et donc, à mieux dormir. Il est conseillé de pratiquer la marche afghane au moins vingt minutes par jour, de préférence dans un endroit naturel.

