Jeûne thérapeutique : quels sont ses risques et ses bienfaits ?

Selon un sondage Ipsos publié en mars 2022, 27 % des Français jeûnent. Parmi eux, 61 % des sondés sautent un repas ou plusieurs, pour des raisons de santé. Mais il faut savoir que cette pratique ne s'improvise pas et peut même s'avérer dangereuse si on ne respecte pas certaines règles de base.

Le docteur Jacques Rouillier, médecin généraliste et un des fondateurs de l'Académie médicale du jeûne, nous liste ses bienfaits, son protocole et ses risques. "C'est bon pour la santé de jeûner, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire, il faut que ce soit une durée raisonnable, le plus souvent, on va dire entre 5 et 10 jours", commence-t-il en conseillant par ailleurs de s'accompagner de professionnels formés sérieusement. Notez que la fréquence idéale du jeûne doit dépendre de "l'état de santé" et des"préférences" de chacun.



De nombreux bénéfices pour la santé

Comme l'explique le médecin, le jeûne comporte de nombreux bienfaits et permettrait de prévenir un certain nombre de pathologies. "Il y a des bénéfices qui sont métaboliques. Évidemment, la perte de poids, c'est presque un effet collatéral, surtout la baisse d'une éventuelle résistance à l'insuline, par exemple l'amélioration du diabète de type 2, la normalisation des facteurs de risques cardiovasculaires, de paramètres cliniques comme la pression artérielle", liste le Dr. Avant d'ajouter : "Ça a également un effet anti-inflammatoire. C'est vraiment une cible privilégiée contre les rhumatismes, les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou certaines maladies inflammatoires digestives, sous certaines conditions."

En effet, le jeûne thérapeutique présente un certain nombre de risques qui peuvent être dramatiques pour l'organisme. "Il s'adresse aux personnes en bonne santé, qui n'ont pas de pathologies chroniques ni de traitement médicamenteux. Si c'est le cas, il faut impérativement un accompagnement médical", prévient Jacques Rouillier.



