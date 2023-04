Jeûne intermittent : quelle formule est la plus efficace ?

Sauter le petit-déjeuner, manger un jour sur deux... Le jeûne intermittent est un bon moyen de retrouver la ligne en s'épargnant un régime drastique et le comptage des calories. Mais il existe de nombreuses formules et il peut être difficile de savoir laquelle est la plus adaptée à sa situation. Pour favoriser la réussite du jeûne, il est important de trouver la plus compatible avec sa vie familiale et sociale.

La principale règle à respecter est la suivante : il faut s’abstenir de manger une partie du temps, au moins douze heures d’affilée. Libre à vous de choisir quel repas vous préférez sauter. Mais il faut continuer à vous hydrater avec de l’eau, du bouillon, du thé, des tisanes, voire du café, mais sans sucre. Autre règle : il est important de ne pas manger n'importe quoi durant les plages d'alimentation. Il est recommandé de garder des légumes et des fruits à chaque repas pour ne pas avoir de carences en vitamines, en minéraux et en fibres. Il faut également manger suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire.

Le jeûne intermittent est particulièrement adapté aux personnes désireuses de perdre du poids sans suivre un régime restrictif obligeant à ne pas consommer tel ou tel aliment. À l’inverse, il est déconseillé aux personnes qui ont besoin de manger régulièrement pour être en forme et ne parviennent pas à fonctionner de manière optimale, physiquement et mentalement, pendant les périodes de jeûne. Il est aussi déconseillé aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaires car il pourrait favoriser la boulimie.

Comment fonctionne le jeûne intermittent ? Durant les plages de jeûne, l’organisme va puiser dans ses réserves. Il s'attaque d’abord au sucre, puis aux graisses. Il pousse aussi à consommer moins de calories, en mangeant sur des périodes plus resserrées. Certains assurent que le jeûne intermittent est plus adapté aux besoins physiologiques des humains. Certaines études évoquent des pertes de poids allant de 3 à 5 kilos en 10 semaines. Mais il est difficile de dire s'il est plus efficace que d’autres méthodes de restriction calorique.

