Jimmy Mohamed révèle si le café perturbe vraiment le rythme cardiaque

Le café est la substance psychoactive la plus consommée au monde ! Aucun médicament n’est aussi étudié que le café et on dispose de centaines d’études dont cette dernière parue lundi 28 août dans Nutrition Review qui montre que la consommation de café n’a aucun impact sur ce qu’on appelle la fréquence cardiaque, c’est-à-dire la vitesse à laquelle votre cœur bat.

Pour cela, ils ont comparé deux groupes : un groupe de consommateur de café et un groupe qui n’en consomme pas. Au bout de 24 semaines, aucune différence de fréquence cardiaque dans les deux groupes.

Pourtant, quand on en consomme trop on peut sentir son cœur battre plus vite. C’est vrai que sur les premières minutes, le café fait légèrement monter la tension artérielle et accélère un tout petit peu le cœur sur le court terme, mais ces effets disparaissent très vite. En tout cas, ce n’est pas ça qui vous réveille quand vous en consommer.



Le café bloque l'adénosine

Dans votre cerveau, vous allez, dès l’instant que vous êtes réveillé produire une substance chimique qu’on appelle adénosine. Et tout au long de la journée, cette adénosine s’accumule dans votre cerveau et va bloquer en quelques sorte les centre de l’éveil et stimuler ceux du sommeil. Plus vous resté éveillé, plus vous allez produire de l’adénosine, plus vous allez être fatigué et avoir besoin de vous endormir.

Et c’est la que le café intervient. La caféine va se fixer sur les récepteurs de l’adénosine et l’empêcher de s’attacher correctement sur les centres du sommeil. C’est un peu comme si vous vous bouchiez les oreilles pour ne pas entendre crier quelqu’un, sauf qu’il y a un revers de la médaille. L’adénosine, elle n’a pas disparu, les récepteurs sont simplement bloqués et elle continue de s’accumuler. Dès lors que le café ne fait plus effet…elle revient encore plus forte et c’est là que vous pouvez avoir un énorme retour de bâton et vous sentir très fatigué.



Le café est bon pour la santé

Donc le café aide à nous maintenir éveillé mais ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil. En revanche, c’est bon pour la santé. Car la caféine permet en quelque sorte de protéger et de rendre vos vaisseaux sanguins plus élastiques et plus souples. Par conséquent, de nombreuses études montrent que la consommation de café réduit de 15% le risque de maladie cardiovasculaire, c’est-à-dire d’infarctus du myocarde ou encore d’accident vasculaire cérébral par exemple. D’autres études montrent une baisse du risque de faire des arythmies cardiaques c’est-à-dire quand votre cœur bat de façon anarchique.

Les études montrent que les effets positifs du café se situent entre 1 et 4 tasses par jour et que cela réduit le risque de mourir non seulement d’une maladie cardiovasculaire, mais permettrait aussi de réduire la mortalité toute cause confondue. D’autres études montrent des effets protecteurs sur notre cerveau, notre foie et que le café diminue aussi le risque de certains cancers ! Bref vous l’aurez compris aujourd’hui c’est prescription de café matin, midi et soir.

À quelle heure peut-on boire le dernier café ?

Pas d’heure à donner car la sensibilité au café est génétique. Certains peuvent prendre un café à 21h et s’endormir, d’autres avoir un sommeil perturbé s’ils en prennent un à 16h ! À vous de trouver la bonne heure limite.