Levure de bière, germe de blé, son d’avoine… Des superaliments qui renforcent la santé ?

Ce sont des produits que l’on trouve dans le commerce sous forme de paillettes ou de poudre. Ils ont en commun d’être riches en fibres, en minéraux, comme le magnésium, et en vitamines, surtout du groupe B. Ils apportent aussi des protéines. Son d’avoine, levure de bière, ou germe de blé sont souvent présentés comme des produits qui aident à compléter les apports journaliers recommandés. Mais ils ne peuvent pas remplacer une alimentation équilibrée.

L’un de ces produits est-il plus intéressant que les autres ? Comment le choisir ? La première question à se poser, c’est : est-ce qu’on aime cela ? Si on n’apprécie pas ces produits, inutile de les consommer. On peut, par exemple, aimer la levure de bière pour son goût légèrement malté et parce que c’est un épaississant pour ses sauces de salade.

Ces produits ont des qualités différentes. Le son de blé, et dans une moindre mesure, le son d’avoine, sont riches en fibres. Ils sont donc intéressants en cas de constipation. On peut, par exemple, en ajouter dans son yaourt du matin.

Selon la diététicienne Caroline Joucla que j’ai interviewée, prendre une ou deux cuillères à soupe de son de blé ou d’avoine, est préférable à la consommation de pruneaux, très sucrés. Deux pruneaux, c’est quand même 20 g de sucre, soit l’équivalent de 4 morceaux de sucre. Mais, comme me l’a fait remarquer la diététicienne, si on mangeait du pain complet riche en son ou si on avait une alimentation moins transformée, on n’aurait peut-être pas besoin de prendre du son en supplément !

Ces produits présentent d’autre intérêt. En raison de leur richesse en fibres, ils rendent le repas qu’ils complètent plus rassasiant et contribuent à réguler la glycémie. Le son d’avoine, riche en fibres solubles particulières, les bêta-glucanes, a aussi la particularité de favoriser l’élimination du cholestérol par les selles.

Le germe de blé et la levure de bière ne sont pas vraiment des super aliments

Il existe d'autres produits, comme le germe de blé ou la levure de bière. Quand on regarde sur l’emballage leur composition pour 100 g, on peut se dire que le germe de blé et la levure de bière sont des super aliments, tellement ils sont riches en nutriments. Mais si on ramène cela à la quantité que l’on consomme réellement, c’est-à-dire à ce que l’on trouve dans une ou deux cuillères, c’est déjà moins impressionnant.

Autres petits bémols : "Dans ces produits, les protéines étant d’origine végétale, elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels", m’a souligné la diététicienne. Idem pour le fer : étant aussi végétal, il n’est pas bien assimilé par l’organisme. En outre, ces produits riches en vitamines du groupe B, n’apportent pas de vitamine B12, dont la supplémentation est indispensable pour les végétaliens.

Donc, ce ne sont pas vraiment des super aliments. Il faut juste les voir comme des petits compléments. On peut les ajouter dans un potage, sur une salade ou un plat, ou bien on les consomme dans un yaourt ou une compote. Étant également riches en potassium, ces produits sont contre-indiqués aux personnes qui ont une maladie rénale. Les personnes allergiques ou intolérantes au gluten doivent éviter le germe et le son de blé. Elles peuvent consommer du son d’avoine en toute tranquillité s’il comporte le logo "épi de blé barré". C’est la garantie que le produit ne contient pas de gluten.