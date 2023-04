Grandes fortunes : un Français et une Française sont l'homme et la femme les plus riches du monde

La France fait coup double au classement annuel du magazine Forbes. Bernard Arnault, le PDG du géant du luxe LVMH, devient l’homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars. Le milliardaire français, troisième du classement l’an dernier, devance désormais le controversé Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et également Twitter (180 milliards de dollars). Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, recule à la troisième place cette année. Sa fortune est passée de 171 à 114 milliards de dollars, “les entreprises de la Tech ayant été impactées par des soubresauts en bourse”, écrit le site internet français de Forbes.

Françoise Bettencourt Meyers (et sa famille) - onzième fortune mondiale avec 80,5 milliards de dollars - est pour la troisième année consécutive la femme la plus riche du monde. Elle l'avait également été en 2019, succédant à sa mère, Liliane Bettencourt. "Pour la première fois dans l'histoire du classement, l'homme et la femme les plus riches de France sont également les plus riches du monde.” Un résultat “qui témoigne de la vigueur de l'économie française malgré les crises successives que notre pays traverse, directement ou indirectement", met en avant Forbes.

Les 20 personnes les plus riches au monde

43 milliardaires en France

En France, Forbes recense un total de 43 milliardaires, dont sept femmes, "pour une fortune totale ayant augmenté de 20,6% depuis 2022". François Pinault, fondateur du groupe de luxe Kering, monte sur la troisième marche du podium. Puis les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de la maison Chanel, figurent aux quatrième et cinquième positions.

Emmanuel Besnier, patron de Lactalis et sixième fortune française, est le premier milliardaire du classement à venir d’un autre secteur que le luxe et la beauté. Les enfants de Jacques Saadé, fondateur du groupe de transport maritime CMA CGM, Rodolphe, Tanya et Jacques Jr, figurent respectivement aux 8e, 9e et 10e places. Xavier Niel (18e) et Patrick Drahi (22e), propriétaires de Free et SFR, sont eux en baisse dans le classement.



