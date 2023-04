Pleins feux sur le repas du soir. On dit plein de choses à son sujet. Déjà, quels aliments sont conseillés pour faciliter le sommeil ?

Le soir, il est recommandé de manger plutôt des glucides lents, comme les pâtes, les céréales complètes et les légumes secs. Ils apportent une sensation de calme, propice à l’endormissement. Ils permettent aussi d’éviter les fluctuations de glycémie durant la nuit, responsables d’un sommeil fractionné.

D’autres aliments sont à privilégier. A commencer par les légumes. Ils sont légers et ils apportent des fibres qui favorisent la satiété. Cuits, ils sont plus digestes que crus. Quant aux produits laitiers, ils ont l’avantage de contenir du tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de sérotonine et de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Quels aliment sont conseillés ?

On peut donc manger une soupe de légumes, une base de féculents -pâtes, polenta, riz…- à laquelle on ajoute des protéines en petite quantité -poisson, œuf, jambon ou soja- et des légumes.

S’il est recommandé de dîner léger, prendre seulement une soupe n’est pas forcément une bonne idée. Ou alors, il faut qu’elle soit suffisamment nutritive, car sinon on s’expose aux fringales nocturnes. On y rajoute, par exemple, des lentilles ou des pois cassés.

Et on termine par un laitage, et éventuellement un fruit car le sucre est légèrement sédatif.

À l’inverse, certains aliments sont à éviter. Les aliments trop gras. Ils sont difficiles à digérer et peuvent fragmenter le sommeil. L’excès de protéines animales, viande, œufs, poisson. Elles ont des propriétés plutôt éveillantes. Il ne s’agit pas de forcément les supprimer totalement, mais de les modérer. On fait aussi attention à sa consommation d’alcool qui, s’il facilite l’endormissement, rend le sommeil instable.

Quelle est l'heure idéale pour dîner ?

Il est recommandé de dîner au minimum 2 heures avant d’aller au lit car la digestion provoque une élévation de la température du corps qui est nuisible au sommeil. Et si on souffre de remontées acides, il est préférable d’attendre 3 heures avant d’aller se coucher.

Donc, si l’on veut aller dormir vers 22 ou 23 heures, et avoir assez de temps pour digérer, cela veut dire que l’heure idéale pour dîner se situe entre 19 et 20 heures. Une récente étude italienne a mis en évidence que la meilleure heure était 19h13 ! Selon les chercheurs, c’est l’horaire idéal si l’on veut vivre plus longtemps.

Les chercheurs ont essayé de percer les secrets de longévité d’habitants de l’Aquila, une province des Abruzzes, située à l’est de Rome. Ils ont observé que les nonagénaires et les centenaires qu’ils ont étudié dînaient tôt, en moyenne à 19h13 !

Un dîner précoce permet une pause alimentaire plus longue

Leur dîner est composé principalement de soupe de légumes, de polenta, de légumes, de fromage. Avec les restes de la veille ou seulement du pain et du lait, ils prennent un petit déjeuner très léger vers 6h20. Déjeunant vers 12h40, ils respectent donc une longue période de restriction calorique, de 17 heures et demi, entre le dîner et le déjeuner.



Un dîner précoce permet de faire une pause alimentaire plus longue. Et selon les chercheurs, avoir une plage horaire importante avec un faible apport calorique pourrait être bénéfique en jouant sur la sécrétion d’insuline et la façon de métaboliser les graisses. En somme, cela pourrait contribuer à la longévité.