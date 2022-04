Transpiration : comment rester au sec toute la journée ?

Aujourd’hui, nous allons parler des moyens de lutter contre la transpiration. Commençons par les déodorants, il y en a pléthore. Comment le choisir ?

Le déo vise à masquer les odeurs de la sueur. Il contient des antiseptiques, des substances qui absorbent l’humidité et des parfums. Mieux vaut éviter ceux qui contiennent de l’alcool, qui est irritant, et beaucoup d’huiles essentielles, potentiellement allergisantes. La présence de parabens et de triclosan, qui sont des perturbateurs endocriniens, est aussi un mauvais point.

Les sprays ont une action plus limitée car ils dispersent le produit dans l’air. Si on transpire peu, ils peuvent convenir. Sinon il vaut mieux se tourner vers les billes, les sticks, les lotions ou les crèmes.

Et si ça ne suffit pas, il faut opter pour un antitranspirant. Contenant des sels d’aluminium, ils régulent la sécrétion de sueur en bouchant les glandes sudoripares. On ne le sait pas toujours, mais il est préférable de les appliquer sur une peau sèche, le soir avant de se coucher si l’on veut profiter pleinement de leur effet le lendemain matin, car il leur faut un peu de temps pour agir.

Des précautions à prendre

Ces produits sont capables de réduire de moitié la sueur pendant 24 à 48 heures. Il n’est donc pas forcément nécessaire de les appliquer chaque jour. On peut alterner avec un déo. C’est bon à savoir car les antitranspirants sont à utiliser avec modération, car ils peuvent provoquer des irritations.

On a dit aussi qu’ils étaient susceptibles de provoquer le cancer du sein. En raison de leur teneur en aluminium, on les a suspectés de favoriser le cancer du sein et la maladie d’Alzheimer, mais les données scientifiques ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet.

Par principe de précaution, l’Agence du médicament conseille toutefois d’éviter l’application de ces produits après le rasage ou sur une peau lésée, car l’absorption est plus importante dans ces cas-là. Se tourner vers la pierre d’alun dans une quête de soins plus sains n’est pas forcément une bonne idée car elle contient aussi des sels d’aluminium, même si c’est en quantité plus faible.

Des traitements médicaux contre la transpiration excessive

Tous ces produits ne suffisent pas toujours quand on souffre de transpiration excessive. Les médecins parlent d’hyperhidrose. C’est quelque chose de très gênant et de très difficile à vivre socialement. Alors, si les antitranspirants ne suffisent pas, on peut se tourner vers des traitements médicaux. Le Botox, dont on parle plus comme antirides, peut être utilisé. Injectée là où l’on transpire beaucoup -sur le visage, les aisselles, les mains, voire les pieds, la toxine botulique empêche les glandes sudoripares d’être sollicitées par les impulsions nerveuses pour libérer la sueur.



Chez 80 à 90% des personnes, la transpiration est réduite de 85% ! C’est donc très efficace, mais cela ne dure que 4 à 6 mois environ. Il faut donc répéter l’opération. Les séances sont prises en charge seulement si elles sont réalisées à l’hôpital. Sinon, chez un dermatologue de ville- c’est le hic - ça peut coûter entre 400 et 600 euros !



On dispose d’un autre traitement, la ionophorèse. Elle consiste à passer les mains ou les pieds dans un bac d’eau traversé par un courant électrique. Cela insensibilise les glandes sudoripares. Ca marche bien, et les séances effectuées chez le dermato, le kiné ou le podologue sont prises en charge à 70%. Mais pas l’appareil utilisable chez soi pour des séances d’entretien. Or, il coûte environ 500 euros !



Enfin, des médicaments fonctionnent contre la transpiration abondante généralisée, mais ils peuvent avoir des effets secondaires.