On n’est pas habitué à en consommer. Pourtant beaucoup d’espèces sont comestibles. Mais seulement une vingtaine sont autorisées à la consommation en France. Elles respectent des teneurs maximales en iode et en métaux lourds. Pour la plupart, on peut les récolter sur nos côtes bretonnes.

On peut cueillir les algues et les manger. Mais il ne faut surtout pas consommer les algues échouées. Et pour préserver la repousse, on ne les arrache pas. On les coupe aux ciseaux en laissant 5 à 8 centimètres.

Au préalable, on s’assure de la qualité de l’eau auprès de la mairie. On évite les ports et les zones polluées, car les algues ont tendance à concentrer les métaux lourds, toxiques pour l’organisme.

Et avant de se lancer en solo, il faut s’y connaître. On trouve des stages pour apprendre les règles d’une bonne cueillette un peu partout sur le littoral breton. Sinon, bien sûr, on peut acheter les algues dans les magasins bio, les épiceries fines, et dans certaines grandes surfaces.

Les algues sont des super-aliments

Il existe plusieurs sortes d’algues. Les algues macroscopiques sont classées en trois familles selon leur couleur. On a les algues brunes comme le haricot de mer et le wakamé que l’on retrouve dans la soupe miso, les algues rouges comme la dulse et le nori utilisé pour les makis, et les algues vertes comme la laitue de mer. Captant un spectre lumineux plus large, les algues brunes et rouges peuvent vivre plus en profondeur que les algues vertes qui poussent en surface.

Quant à la spiruline dont on entend beaucoup parler, c’est une micro-algue que l’on trouve naturellement dans les eaux chaudes du globe. Toutes les algues sont intéressantes d’un point de vue nutritionnel. Elles sont peu caloriques mais riches en vitamines, en minéraux et en fer. La laitue de mer contient 12 fois plus de fer que les lentilles et 8 fois plus de vitamine C que l’orange !

Le wakamé est, lui, très riche en calcium. Il en contient 10 fois plus que le lait ! Le haricot de mer apporte 30 fois plus de magnésium que les épinards. On peut donc considérer les algues comme des légumes de mer, plus concentrés en nutriments.

L’originalité des algues, c’est qu’elles apportent aussi de l’iode, indispensable à la bonne santé de la thyroïde, mais pas en excès. Donc, comme certaines algues en contiennent beaucoup, il est préférable, en cas de troubles thyroïdiens, de voir avec son médecin si on peut en consommer.

On peut parler de super aliment car les algues contiennent plein de substances antioxydantes. Elles apportent aussi des fibres, qui procurent un bon effet de satiété. Et elles fournissent des protéines. Le nori est l’algue la plus riche en protéines. Elle en contient presque deux fois plus que la viande de bœuf ! Quant à la spiruline, elle est souvent décrite comme l’aliment le plus complet de la planète. Il faut dire qu’elle contient jusqu’à 70% de protéines et regorge de bêtacarotène, de fer, et d’autres vitamines et minéraux.

Comment les cuisiner ?

Les algues ne font pas encore partie de nos habitudes culinaires. Mais il est possible de les intégrer à ses menus. La laitue de mer a une saveur proche de l’oseille. La dulse a un petit goût de noisette. Le wakamé laisse au palais un léger goût d’huître… Toutes les algues vont apporter une note iodée aux recettes.



Si on n’a pas l’habitude d’en manger, on peut commencer par consommer des algues déshydratées que l’on trouve sous forme de paillettes. Elles gardent leur richesse nutritionnelle, sauf pour ce qui est de leur apport en vitamine C. De cette façon, on s’en sert comme des herbes aromatiques.



On les incorpore dans les salades composées, les soupes… On les glisse dans un cake salé ou une quiche… Quand on s’est familiarisé avec leurs saveurs, on peut passer aux algues fraîches, conservées au sel. Une fois dessalées et émincées, elles peuvent, là encore, accompagner de nombreux plats.