Marine Lorphelin alerte sur les signaux à surveiller sur vos grains de beauté

C'est quoi un grain de beauté ? Un grain de beauté s'appelle en terme médical un naevus mélanocytaire, il s'agit d'une accumulation de cellules, les mélanocytes. Ces mélanocytes sont responsables de la coloration de la peau en produisant de la mélanine pour protéger la peau des agressions UV.

Les grains de beauté apparaissent vers l'âge de 5 ans, augmentent en nombre et en taille jusqu'à environ 40 ans puis ont tendance à disparaître. Une personne a en moyenne 20 grains de beauté.

Ils sont bénins, mais il est important de surveiller sa peau pour identifier des lésions similaires plus inquiétantes. Par exemple, le grain de beauté en relief ou de couleur différente.

Quels grains de beauté faut-il surveiller ?

On peut avoir des grains de beauté en relief, ça s'appelle des naevi tubéreux, sans que ce soit forcément inquiétant. Il existe aussi des grains de beauté bleus ou blancs.

D'ailleurs la légende qui dit qu'écorcher un grain de beauté en relief est dangereux est complètement fausse. Il n'est pas obligatoire de les faire retirer. Par contre une lésion pigmentée qui saigne spontanément sans raison doit vous alerter et vous amener à consulter, ce peut être un mélanome.

Le mélanome est-il un cancer de la peau ? En effet, il s'agit d'une tumeur maligne qui peut ressembler à un grain de beauté, d'où la nécessité de surveiller sa peau. Le mélanome ne se développe que très rarement à partir d'un grain de beauté existant. Il apparaît plus fréquemment chez les personnes de phototype clairs, à peau blanche, cheveux roux ou blonds, et qui ont été fortement exposés au soleil.

Les personnes qui présentent de nombreux grains de beauté doivent être plus surveillées. Enfin, les antécédents familiaux de mélanomes augmentent aussi le risque individuel.

La règle de l'alphabet ABCDE

Donc on surveille sa peau. Mais comment identifier une lésion inquiétante ? Déjà, il faut apprendre à connaître sa peau, en observant régulièrement toutes les zones de son corps, sans oublier le cuir chevelu avec l'aide d'un sèche cheveux et le dos avec un miroir.



Ensuite vous pouvez suivre la règle de l'alphabet ABCDE pour déterminer si un grain de beauté est suspect :



A comme asymétrie avec deux moitiés différentes

B comme bords irréguliers

C comme couleur : si la lésion est de plusieurs couleurs

D comme diamètre : si la lésion mesure + de 6 mm ou augmente de taille

E comme évolution : si la lésion change rapidement

Et en cas de doute ne tardez pas à consulter un médecin généraliste ou un dermatologue.



Il faudrait consulter à quelle fréquence ? Les dermato recommandent une consultation annuelle pour la surveillance et le dépistage de lésions. Pensez-y !