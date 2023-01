Les bonnes raisons de pratiquer la marche rapide

Même si tout est mieux que de rester sédentaire, il est préférable de marcher à un rythme assez soutenu plutôt que se promener tranquillement. On parle de marche rapide lorsqu’on ressent un essoufflement modéré. Mais il ne doit pas être désagréable. On doit être à l’aise et sentir qu’on pourrait marcher longtemps à cette allure.

Pour une personne en bonne santé, ce rythme ne doit pas être fatigant. Pour savoir si on marche assez vite, on peut aussi faire le test de la parole. Si on marche avec quelqu’un, on doit pouvoir lui parler. Si on n’arrive pas à dire plus d’un ou deux mots, c’est que l’activité est devenue intense. A l’inverse, si on peut chanter en marchant, le rythme est trop lent.

Combien de temps faut-il pratiquer la marche rapide pour en tirer des bénéfices ? Tous les pas comptent. Dix minutes de marche valent mieux que rien du tout. Cependant, il a été montré qu’à partir de 30 minutes de marche rapide par jour, on avait de plus grands bénéfices pour sa santé.

Utile dès la première demi-heure

Car, comme me l’a expliqué le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport, dès la première demi-heure, les muscles libèrent des myokines, des protéines qui ont des effets sur la plupart des organes : le foie, l’intestin, le pancréas, la peau… et même le cerveau. Elles sont anti-inflammatoires, agissent contre le stress oxydatif et stimulent les défenses immunitaires. Elles peuvent pousser le cerveau à fabriquer de nouveaux neurones.

Aucun médicament n’a un spectre préventif aussi large que l’activité physique. En pratiquant la marche rapide, on va améliorer sa santé globale.

Les bienfaits de la marche rapide sont très nombreux. Déjà, un avantage : la marche rapide est une activité simple, accessible au plus grand nombre. C’est l’idéal lorsqu’on veut se remettre au sport. Pas besoin d’équipement particulier, juste une paire de chaussures confortables. Et contrairement au jogging, elle est moins exigeante pour les articulations.

La marche rapide agit sur tout le corps, de la tête aux pieds. Elle entretient le souffle et améliore le système cardiovasculaire, tonifie les muscles, renforce les os… Elle contribue à brûler des calories, donc à maintenir un poids correct. Elle augmente l’espérance de vie en réduisant le risque de développer de nombreuses pathologies : maladies cardiaques et accident vasculaire cérébral, diabète, hypertension, maladie d’Alzheimer… et même certains cancers.

La régularité, c’est vraiment important. Il vaut mieux marcher 30 minutes tous les jours que regrouper son activité le week-end, par exemple. L’effet bénéfique des myokines secrétées pendant l’exercice ne dure que 24 à 36 heures. La régularité est donc essentielle pour obtenir plus de bénéfices santé.

Obama arrivait à faire du sport tous les matins

Pour réussir à s'y mettre sans forcer, on essaie d’intégrer la marche dans ses routines quotidiennes, notamment pour aller travailler, on marche tout ou une partie du trajet. On planifie sa séance de marche, par exemple tous les jours après son petit déjeuner ou entre midi et deux pour ne pas avoir l’excuse du manque de temps.



Quand il était président, Barack Obama arrivait à faire du sport tous les matins. Alors, on devrait nous aussi pouvoir caser une demi-heure de marche dans son agenda. Une fois que cela devient une habitude, on a souvent du mal à s’en passer. Car la marche rapide, c’est aussi un excellent antistress. Au bout de 30 minutes, on sécrète des endorphines, ces hormones qui procurent une sensation de bien-être. Voilà pourquoi on se sent si bien après une marche sportive !

