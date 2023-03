Une nouvelle étude américaine vient de montrer qu'un régime de type méditerranéen semble particulièrement bénéfique pour la santé du cerveau. C'est une alimentation qui met l'accent sur les légumes et les fruits frais, le poisson, les légumineuses, les céréales complètes et les noix.

Les chercheurs ont suivi l'alimentation de personnes âgées qui ont accepté de faire don de leur cerveau à leur mort. Ils ont constaté que les personnes ayant eu une alimentation méditerranéenne avaient moins de plaques amyloïdes dans le cerveau, des plaques qui se forment autour des neurones, en cas de maladie d'Alzheimer.

Elles présentaient moins de signes de vieillissement cérébral que celles qui avaient mangé plus de viande rouge, d'aliments transformés, de produits laitiers riches en matière grasse, d'aliments frits, de pâtisseries et de produits sucrés.

Les bienfaits du régime méditerranéen

Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. La malbouffe est associée à un vieillissement cérébral plus rapide. En cela, le cerveau est un organe comme un autre. À l'inverse, un régime qui fait la part belle aux produits bruts semble protecteur. Consommer du poisson trois fois par semaine, manger beaucoup de légumes, ne pas bouder les légumineuses, ajouter à son alimentation un peu de noix et de petits fruits rouges semble protecteur.

Les chercheurs ont remarqué qu'un régime méditerranéen particulier qui fait la part belle aux légumes à feuilles vertes, comme les épinards, les salades et les choux, semblait particulièrement bénéfique.

Dans l'étude américaine, les personnes qui avaient mangé le plus souvent des légumes-feuilles - au moins sept fois par semaine - avaient moins de plaques dans le cerveau que celles qui en avaient consommé une seule portion ou au moins par semaine. Le simple fait de manger de la salade tous les jours pourrait donc aider à garder le cerveau plus jeune.

Mode de vie

On se sait pas pourquoi les légumes-feuilles semblent aussi protecteurs. L'étude américaine ne l'explique pas et ne met en évidence qu'un lien entre la consommation de ces aliments et la réduction du risque de déclin cognitif et de démence. L'hypothèse avancée est qu'ils regorgent de vitamines et de minéraux. Ils sont aussi riches en pigments antioxydants, comme la lutéine, qui protègent le cerveau du stress oxydatif, et aident donc à ralentir le vieillissement cérébral.

Par ailleurs, l'huile d'olive est la matière grasse à privilégier. L'acide oléique représente 70 à 80% de sa composition. Cet acide gras monoinsaturé semble contribuer au bon fonctionnement cérébral. L'huile d'olive est également riche en polyphénols, des composés antioxydants qui freinent le vieillissement cellulaire. Deux cuillerées à soupe par jour suffisent pour profiter de ses bienfaits.

Mais vous l'avez compris, ce n'est pas un seul aliment qui est protecteur, mais bien l'alimentation dans sa globalité, et même le mode de vie. D'autres études ont en effet montré que le risque de démence est aussi réduit quand on fait de l'exercice.

