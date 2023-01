Après l'essence et la moutarde, il y a désormais une pénurie de médicaments en France. Si le Doliprane et l'antibiotique l'amoxicilline se font rares en pharmacie, il y a d'autres médicaments qui sont concernés par ces tensions d'approvisionnement, comme par exemple les corticoïdes.

"On a à peu près 3.000 molécules en rupture. Les molécules en rupture depuis début 2022 ont été multipliées par plus de deux. Donc on a de tout, on a des anticancéreux, on a des insulines, on a des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des antalgiques. Et puis, bien sûr, ce qui est mis en lumière depuis maintenant quelque temps le paracétamol, surtout dans sa forme pédiatrique ainsi que l'amoxicilline", relève Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

S'il n'y a plus de Doliprane en pharmacie, est-il possible de se rabattre sur du Dafalgan ou de l'Efferalgan par exemple, demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! "Effectivement sur les formes adultes, on va pouvoir trouver dans d'autres marques, chez d'autres fabricants, des équivalents ou des génériques", assure Pierre-Olivier Variot.

Que choisir comme médicaments pour les enfants ?

Cependant "les formes pédiatriques (les médicaments pour les enfants) sont réellement en rupture", ajoute-t-il dans Nous Voilà Bien ! "Dans les formes pédiatriques, on n'a quasiment que le Doliprane, il y avait un autre acteur qui était de l'Efferalgan, qui fabriquait un sirop pédiatrique, mais qui fabriquait très très peu en quantité et qui n'arrive pas à complémenter les ruptures qu'on peut avoir en Doliprane", illustre-t-il.

Il est possible de se tourner vers l'aspirine et l'ibuprofène pour les enfants, "mais alors ce sont des molécules qui sont un peu plus sensibles à manipuler. Il y a plus d'allergies, il y a plus d'effets secondaires", met en garde Pierre-Olivier Variot.

L'ANSM s'est emparée du sujet

A la question : jusqu'à quand cette pénurie va durer ? Pierre-Olivier Variot explique : "Pour l'instant, je n'ai aucune idée. J'aimerais savoir, (...) j'espère le moins longtemps possible, mais je pense qu'on en a encore pour quelques mois au moins".

Les médicaments à intérêt thérapeutique majeurs (les anti-infectieux, les anticancéreux et les médicaments du système nerveux et ceux du système cardiovasculaire) risquent bientôt de manquer. "L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) demande à ce que les industriels aient un stock minimum qui soit un stock ou placé en France ou en Europe proche et mobilisable très vite. Et si les industriels n'ont pas ce stock, ils sont susceptibles d'avoir une amende", explique Pierre-Olivier Variot.

"Je pense que c'est bien que l'ANSM se soit emparée du sujet et sécurise ce stock pour qu'on n'ait pas de souci. Quand vous avez un patient atteint d'un cancer à qui vous dites 'je n'ai pas forcément votre traitement pour le mois prochain'. Comprenez qu'on va tout faire pour qu'il l'ait. La plupart du temps, on arrive à l'avoir, mais au prix d'efforts énormes", poursuit-il.

