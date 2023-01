Pourquoi a-t-on toujours du mal à trouver du Doliprane dans certaines pharmacies ? RTL a enquêté sur le médicament préféré des Français. Ce lundi 16 janvier, une information plutôt surprenante est révélée : alors que l'on n'a jamais autant manqué de Doliprane dans les officines, le laboratoire qui le fabrique, Sanofi, n'en a jamais autant produit. En effet, Sanofi annonce ce matin des chiffres records de production. Mais où sont donc passées ces boites ? Et qu'en dit le laboratoire ?

Sanofi s'apprête à publier ce matin des chiffres historiquement hauts depuis que le Doliprane existe, soit 58 ans : 424 millions de boîtes ont été fabriquées l'an dernier, ce qui représente 20% de plus qu'il y a 2 ans. Pour la formule pédiatrique, le sirop à la fraise dans la boîte rose, celui qui manque le plus, on constate même 49% de hausse. On aurait pu penser qu'il y avait moins de production et qu'à cause du Covid, les laboratoires avaient du mal à trouver certains composants qui viennent de Chine. Mais pas du tout.

Le principe actif, la substance qui soigne, c'est le paracétamol. Il est à 100% importé de Chine, des États-Unis, de Turquie et d'Inde. Importé par 2 laboratoires français : Sanofi qui fabrique le Doliprane à Lisieux, et UPSA qui produit du Dafalgan et de l'Efferalgan à Agen. Les deux se partagent le marché, dont Sanofi possède 70%. Ces poids lourds du médicament français disent n'avoir eu aucun problème.

Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à être approvisionnés en principes actifs Laure de Chertier, directrice de l'accès au marché d'UPSA.

"On a diversifié nos sources et l'on s'approvisionne à 85% aux États-Unis et une petite partie en Chine. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à être approvisionnés en principes actifs", explique Laure de Chertier, directrice de l'accès au marché d'UPSA. Cette dernière "tient à rassurer sur [leur] capacité à produire", précisant que leurs "équipes ont été mobilisées 24h/24, 7j/7 pour répondre à l'augmentation de la demande".

Cette année, on a donc eu en tout sur le marché français 94 millions de boîtes de plus de paracétamol, Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, qu'en 2020. La production se porte donc à merveille et bat des records, mais où sont donc passées les boîtes ?

La conséquence des stocks réalisés par les Français

Dans nos armoires à pharmacie. Les laboratoires expliquent que la demande qui a été très forte, avec les épidémies de Covid, bronchiolite et grippe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en juillet dernier, l'agence du médicament, l'ANSM, a restreint les ventes en pharmacies : pas plus de 2 boîtes sans ordonnance. On s'est donc beaucoup soigné. Par ailleurs, selon les laboratoires, il y aurait une sorte d'effet "huile de tournesol" : dès que l'on parle du problème, les ventes s'affolent et les Français font des stocks chez eux.

Cependant, d'autres questions se posent. Si les pharmaciens confirment la forte hausse de la demande cette année, +47%, c'est par rapport à l'année dernière. Car au contraire, les ventes avaient beaucoup baissé : avec les gestes barrières, on était moins malade.

L'hypothèse d'une vente à l'étranger

Par conséquent, les pharmaciens demandent plus de transparence dans cette filière du Doliprane. Quand il y a une rupture de stock, il devrait être possible de remonter au grossiste puis au laboratoire, afin de leur demander des chiffres précis et savoir ce qu'il s'est passé. Les pharmaciens se demandent en l'occurrence si une partie de ces millions de boîtes supplémentaires produites n'aurait pas été vendue à l'étranger, exportée vers des pays où les prix sont libres et plus élevés.



Et si les grossistes ont le droit de vendre à l'étranger, le marché étant libre, le paracétamol représente un quart de ventes de médicaments en France. Il s'agit donc d'un vrai enjeu sanitaire, pour lutter contre le Covid par exemple. Le gouvernement surveille le problème de près. En juillet dernier, l'ANSM avait d'ailleurs interdit les exportations aux grossistes.

Vers plus de transparence ?

Les pharmaciens, les associations de patients comme les médecins, demandent de mettre la filière à plat. Ils demandent aussi qu'il y ait en France de vraies prévisions stratégiques pour gérer les épidémies hivernales. Ce qui visiblement n'a pas été le cas. En attendant, on le voit, les usines tournent a plein régime.



Si vous ne trouvez pas de Doliprane, il y a du Dafalgan et vice versa. Pour les enfants, s'il n'y a pas de sirop, il y a toujours les suppositoires. Pas besoin de faire de stocks. Avec ces alternatives, la situation devrait finir par s'améliorer.

