Santé : quel thermomètre choisir et comment bien l'utiliser ?

Insertion auriculaire frontale, choisir le bon modèle de thermomètre, ce n'est pas toujours une chose facile. "Généralement, on dit qu'on est fiévreux à partir de 38 degrés. Après, il y a la fièvre et la façon dont on tolère la fièvre, ce qui fait que certaines personnes vont se sentir très, très mal à partir de 38 degrés. Et puis d'autres vont bien tolérer la fièvre jusqu'à carrément 39,5 degrés", détaille Audrey Vaugrente, journaliste à Que Choisir.

"La température, elle peut varier en fonction de chaque personne, en fonction de la journée (...) Il faut savoir que souvent la fièvre n'est pas à 37,5, ça c'est un mythe qui existe depuis très longtemps. La température normale serait plutôt autour de 36,6 et non pas 37,5 comme on l'a longtemps pensé", ajoute Audrey Vaugrente dans Nous Voilà Bien !

Le thermomètre électronique est devenu "le modèle de base", celui qu'on appelle à insertion, "qui est celui en fait, qu'on insère soit dans le rectum, soit dans la bouche ou alors carrément sous l'aisselle, ce qui généralement est plus populaire".

Où prendre la mesure la plus fiable ?

Pour avoir la mesure la plus fiable c'est la mesure rectale. "C'est vraiment ce qui va le mieux refléter la température à l'intérieur du corps, donc de savoir si on a vraiment de la fièvre ou pas", révèle Audrey Vaugrente. "

"Si on est capable de garder la bouche fermée sans pression extérieure, on peut prendre une mesure au niveau de la bouche. C'est un assez bon reflet de la température intérieure et c'est globalement assez fiable (...) pour la mesure. dans la bouche, il faut ajouter à peu près 0,5 degré à ce qu'on a mesuré", ajoute-t-elle.

"Par contre, l'aisselle il faut vraiment qu'on laisse tomber. L'aisselle est soumise à beaucoup de variations de température, donc ça va permettre d'avoir une bonne mesure, mais qui ne reflète pas bien celle qu'on a à l'intérieur du corps", résume aussi Audrey Vaugrente dans Nous Voilà Bien !

Les thermomètres frontaux ne sont pas recommandés

"Pour ce qui est des modèles d'insertion, il n'y a pas vraiment de modèles qu'on va déconseiller, ils sont tous fiables. Celui qu'on a mieux noté, c'est un thermomètre de la marque Hema (5 euros) (...) Et la deuxième meilleure note de notre test, c'est un modèle auriculaire donc qu'on insère dans l'oreille pour mesurer de la température du tympan de la marque Medisana. Mais par contre, lui va coûter 45 euros", détaille-t-elle.

"Pour les moins bonnes notes, on va faire un tarif de groupe, si je puis dire. On a déclassé tous les thermomètres frontaux parce que, en soi, ils sont précis si on leur présente une surface, ils vont la mesurer comme il faut. Mais comme la mesure du front n'est pas stable, on a choisi de ne pas recommander ces thermomètres", illustre aussi Audrey Vaugrente.

