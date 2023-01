Alimentation : quels sont les meilleurs plats préparés pour la santé ?

Trop salés, bourrés d'additifs, de colorants, de conservateurs, les plats préparés industriels ont mauvaise presse et pourtant, il s'en vend toujours beaucoup et ce, malgré des prix toujours à la hausse. Il faut dire qu'ils sont pratiques lorsqu'on manque de temps pour cuisiner quelques minutes au micro-ondes, hop c'est prêt !

Et, comme le fait remarquer Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, "depuis une dizaine d'années, il y a eu des progrès d'un point de vue nutritionnel. Ce n'est pas encore ça, mais c'est mieux (...) Et puis également, d'un point de vue additif et d'un point de vue emballage aussi il y a du mieux, parce qu'il ne faut pas oublier ça".

"C'est vrai que la filière (des plats préparés, ndlr) a fait des progrès et elle est un peu obligée parce qu'il y a aussi la demande des consommateurs pour avoir des produits plus vertueux", renchérit Patricia Chairopoulos dans Nous Voilà Bien ! "Globalement, dans les plats à base de poisson, il n'y a quasiment pas d'additifs. Maintenant, dans chaque famille de plats préparés (moussaka, couscous, poulet basquaise...), il y a une majorité de produits qui sont sans additifs. Et inversement, certaines marques vont quand même encore utiliser, abuser des additifs", précise Patricia Chairopoulos.

Peut-on faire confiance à l'origine de la viande ?

"Il y a quand même une obligation légale, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors c'est vrai que "origine UE", on la trouve notamment là dans ce qu'on a vu, dans les couscous et dans les poulet basquaises (...). Alors ça veut dire qu'elle ne vient pas de France, mais elle n'est pas non plus hors UE. Donc on peut se dire qu'elles peuvent venir de Hollande, de divers pays. Bon, évidemment c'est toujours moins bien qu'Origine France, c'est sûr", explique la journaliste de 60 millions de consommateurs.

"Les plats préparés n'ont pas obligation de mettre l'origine de la viande. Quand ils la mettent déjà, c'est bien et la plupart la mettent. Et puis après, comme ça, c'est un peu plus de transparence. Et maintenant, quant au 'sans additif', là encore on peut pas mettre n'importe quoi, heureusement. Donc s'ils précisent sans additifs, normalement il n'y en a pas", met aussi en avant Patricia Chairopoulos dans Nous Voilà Bien !

Quels sont les plats recommandés ?

L'étude de 60 millions de consommateurs recommande la moussaka de Leclerc, "parce qu'elle n'est pas chère et elle est plutôt assez bonne qualité". "Globalement d'ailleurs, on voit que dans les plats préparés, les marques spécialisées ou marques nationales s'en sortent un peu mieux (...) Et dans le cas des plats préparés, c'est vrai que là, les marques distributeurs s'en sortent pas forcément très bien", résume Patricia Chairopoulos.

D'un point de vue nutritionnel, c'est le couscous Weight Watchers qui arrive aussi en tête du classement de 60 millions de consommateurs face à celui de Carrefour ou de Casino. Ce dernier a d'ailleurs "des additifs et des épaississants, par exemple". Si vous avez envie d'acheter un plat avec du poisson, misez sur du cabillaud, "il a plus d'ingrédients nobles que les plats au saumon" et sur un plat de Picard (la portion est à 5-6 euros).

Et à quelle fréquence peut-on manger des plats préparés ? "Alors les spécialistes disent entre deux et trois maxi par semaine. Donc après, vous pouvez en alterner avec des salades à midi ou d'autres plats. Mais, il ne faut pas en abuser, ça c'est certain", conclut-elle.

