Paracétamol : où en est la relocalisation de la production en France ?

En France, des tensions importantes existent sur l'approvisionnement en médicaments, en particulier le paracétamol. Les autorités sanitaires chinoises ont décidé de réquisitionner la production des usines pharmaceutiques pour soigner la population chinoise. La France importe la totalité de sa consommation en paracétamol, cette molécule que l'on retrouve notamment dans le Doliprane ou dans le Dafalgan.

Une situation qui n'est pas sans rappeler le début de l'épidémie de Covid-19 en France, en juin 2020. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à relocaliser en France la production de paracétamol. "Nous lancerons une initiative de relocalisation. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra par exemple pleinement reproduire, conditionner, distribuer du paracétamol en France", avait-il déclaré.

Cette promesse d'Emmanuel Macron date d'il y a un peu plus de deux ans. Mais pour l'instant, cette usine n'existe pas. Le permis de construire a été déposé selon le laboratoire Seqens, qui est chargé du projet. Elle sera installée à Roussillon, en Isère, dans une zone industrielle consacrée à la chimie. L'an prochain commencera l'enquête publique, il faudra toute une série d'autorisations et le feu vert de l'Agence du médicament. Donc, si tout va bien, les premières boîtes de paracétamol français seront commercialisées en 2026.

En France, on produit du Doliprane, une marque du laboratoire Sanofi. UPSA fabrique le Dafalgan ou l'Efferalgan. Mais ces laboratoires ont besoin d'acheter à l'étranger l'ingrédient principal, la substance active qui nous soigne : le paracétamol. Ils l'importent d'Inde, des États-Unis et de Chine. Au début de la crise Covid, l'Inde a suspendu ses ventes. Cette fois, c'est la Chine qui le garde pour ses malades. Face aux ruptures de stock régulières dans les pharmacies et en attendant un jour le paracétamol français, le gouvernement nous appelle à utiliser ces médicaments de façon raisonnée et sauf prescription médicale, il a limité les ventes à deux boîtes par personne.

