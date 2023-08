Climat : pourquoi la chaleur coûte très cher à notre système de santé ?

C'est désormais officiel. Nous venons de vivre en juillet, le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec 16,9 degrés en moyenne, selon l'institut européen Copernicus. C'est 0,33 degré de plus que le précédent record en juillet 2019.

Les fortes chaleurs ont un impact sur la productivité : pour un travailleur sur un chantier, les capacités physiques ne sont plus les mêmes. Au-delà de 32 degrés, elles diminuent de 40 %. Cette année, des records ont été battus comme aux États-Unis et en Espagne avec plus de 45 degrés.

Dans ce cas-là, les chantiers de construction et tout ce qui est dehors s’arrête. La semaine dernière, pendant deux jours, l'Iran a dû fermer toutes ses écoles et ses administrations. Selon l'assureur financier Allianz Trade, la chaleur a fait baisser la croissance mondiale cet été de 0,6 point. Plus particulièrement en Chine, en Espagne et en Grèce.

La chaleur affecte le tourisme, avec les incendies et puis l'agriculture en Thaïlande à cause du manque d'eau. Le gouvernement a dû alors limiter les semis de riz ce qui va faire baisser les récoltes.



Concernant les chiffres, Santé Publique France a publié il y a 2 ans une étude sur les coûts économiques liés en France aux canicules de 2015 à 2020. L'agence les a évalués à une trentaine de milliards d'euros, par rapport aux frais médicaux, aux hospitalisations et à la prise en charge de toutes les maladies aggravées par la chaleur et à la baisse de productivité.