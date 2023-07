Canicule : comment sont mesurées les températures ?

Pour qu'une température soit valide, elle doit absolument être enregistrée par une station météorologique officielle. S'il existe une centaine de stations "manuelles", le réseau Météo-France compte actuellement plus de 700 stations automatiques en France.

Dans chacune de ses stations, Météo-France va utiliser une sonde thermométrique calibrée, sous un abri blanc ajouré (le plus neutre possible) pour faire passer l’air tout en protégeant du rayonnement venant du soleil et du sol, a précisé Le Figaro.

L'agence suit les normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et applique une "classification environnementale" pour chacune de ses stations, variant selon de nombreux critères : vent, précipitation, température/humidité…



Un site de classe 1 sera ainsi considéré comme un site de référence alors qu'un site de classe 5 sera un site où des obstacles proches créent un cadre inapproprié à l’établissement de mesures censées être représentatives d’une zone étendue (d’au moins quelques dizaines de kilomètres carrés).

Critères précis

De nombreuses conditions doivent être rassemblées pour avoir le relevé le plus fiable possible. "Un site de classe 1 doit être situé sur un terrain plat et horizontal, avec un sol recouvert de végétation naturelle basse (inférieure à 10 cm) représentative de la région", a souligné Météo-France à l'AFP.

Concernant la température et l'humidité, "les capteurs à l'intérieur de l'abri doivent être installés à une hauteur standard de 1,5 m", a rappelé Météo-France. Autres critères pour obtenir la meilleure classification : " Le point de mesure doit être situé à plus de 100 mètres de chaleurs artificielles ou surfaces réfléchissantes (bâtiments, aires bétonnées…), à plus de 100 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région), à l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 5°."

Quand une station va mesurer une température extrême, l’OMM - dépendant de l’Organisation des Nations unies (ONU) - est chargée de certifier ces records. Elle s’assure notamment de la cohérence du relevé avec l’historique de la zone et du matériel utilisé pour mesurer la température.