Incendies en Grèce : des séjours gratuits à Rhodes offerts aux touristes évacués

En Grèce, les autorités ont décidé d'accorder une semaine de vacances gratuites à tous les touristes qui ont dû écourter leur séjour à Rhodes à cause des incendies. Environ 20.000 vacanciers avaient été évacués de l'île. Ils pourront retourner gratuitement à Rhodes au printemps ou à l'été 2024.

En Grèce, le tourisme est important, surtout sur l'île de Rhodes, dont 10% du territoire a été dévasté par des incendies. Les touristes, qui sont la principale source de revenus de l'île, ont dû partir en urgence. Manolis Markopoulos, président de l'union des hôteliers de Rhodes, a assuré que cette annonce est positive, mais qu'elle a un coût.

"Une semaine tout compris coûte entre 700 et 800 euros, 800 multiplié par 20.000 touristes. Il faut compter plus de 10 millions", a-t-il avancé. Le gouvernement devra certainement débourser davantage, mais le tourisme est le pilier majeur de l'économie grecque. Il représente un quart de son PIB et embauche un actif sur cinq.

Pour le moment, les voyagistes restent sur leur garde, certains affirment que leurs clients préféraient changer leurs plans, d'autres qu'ils ont de nombreuses demandes pour la Grèce. Sur l'île de Rhodes, les professionnels estiment qu'ils ressentiront les effets de cette annonce à partir de la saison 2024.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info