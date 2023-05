Réchauffement : à quoi ressemblera la France avec 4 degrés de plus ?

C’est au tour du Conseil national de la transition écologique de tirer la sonnette d’alarme. Cette instance, qui regroupe représentants de collectivités territoriales, ONG, syndicats, patronat et des parlementaires, a affirmé ce jeudi 4 mai que la France doit se préparer à un réchauffement climatique allant jusqu'à +4°C en métropole. Un avis qui suit celui du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui appelle depuis quelques mois à sortir du "déni" et à se préparer à un réchauffement possible de 4°C. Mais avec une telle augmentation des températures, la carte de France sera complètement remodelée.





Des quartiers de Dunkerque et de Calais seront régulièrement sous l'eau et ne seront plus habitables. Les étés comme l'an dernier seront presque frais, et il pourrait y avoir trois fois plus de jours de canicule à Paris. À cause de la sécheresse, les restrictions d'eau dureront toute l'année et pas seulement l'été. Dans les champs, il n’y aura pratiquement plus de vaches et les prairies auront du mal à pousser, ce qui obligera à enfermer les animaux.

Des secteurs économiques à réinventer

Les villes devront également s’adapter pour protéger la population de la chaleur. Des mesures devront être prises pour végétaliser, enlever le goudron ou encore planter des arbres, puisqu’une rue avec des arbres permet de réduire la température de 3 ou 4 degrés. Il faudra aussi repeindre les bâtiments en blanc et changer l’agriculture pour semer des céréales plus adaptées, ou encore arroser au goutte à goutte. En hiver, on ne pourra plus skier en dessous de 1.600 mètres et les deux tiers des stations de ski n'auront plus assez de neige pour fonctionner. Des secteurs économiques entiers vont donc devoir se réinventer complètement.

Le pays devra s'adapter tout de suite au scénario catastrophe de 4 degrés de plus par rapport au XVIIIe siècle. Surtout que l'Europe et la France vont se réchauffer plus vite que la moyenne de la planète, qui sera de l’ordre de 3 degrés. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'objectif de l'accord de Paris de 2 degrés. Mais il faut continuer à moins polluer, à changer nos modes de vie, économiser de l'énergie et l'eau, se transporter autrement. Car il est encore possible d'éviter ce scénario catastrophe à 4 degrés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info