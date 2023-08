Les infos de 18h - Le point sur le violent incendie à la frontière entre la France et l'Espagne

Les flammes ne connaissent pas les frontières. Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi en Espagne dans les Pyrénées, tout près de la frontière avec la France. Samedi, les pompiers catalans et français tentent toujours de contrôler les feux, qui ont progressé sur plus de 600 hectares. L'incendie, irrémédiablement, progresse vers la France. 300 pompiers espagnols restent mobilisés dans la région de Portbou, une zone très touristique située en Catalogne. Côté français, dix camions de pompiers et un avion bombardier ont été envoyés en renfort. Les flammes se rapprochent de la frontière et ne sont plus qu'à 800 mètres du petit village de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales.



Le fort vent qui sévit suscite la crainte parmi les autorités. La tramontane, avec des rafales qui ont atteint près de 100 km/h dans la nuit avant de baisser en intensité dans la matinée, ont empêché les avions bombardiers d'eau de participer aux opérations. La situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt, puisque le vent devrait s'intensifier ces prochaines heures.

Les trains sont à l'arrêt et la route nationale menant à la frontière avec la France est toujours fermée. Environ 135 personnes ont été évacuées dans la nuit, selon les pompiers. Plusieurs centaines d'autres ont été confinées dans des villages ou des campings qui accueillent chaque été des milliers de touristes. Une enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie.



À écouter également

Explosion à Paris - Une explosion s'est produite samedi en début d'après-midi dans un appartement du 18e arrondissement, dans le nord de Paris. Cinq personnes ont été blessées, dont une en urgence absolue. L'origine de l'accident n'est pas connue pour le moment.

XV de France - L'équipe de France de rugby a perdu son premier match de préparation à la Coupe du monde, samedi en Ecosse (25-21). Le XV de France, largement remanié pour l'occasion, pourra prendre sa revanche dans une semaine à Saint-Etienne, toujours contre les Ecossais.

Meurtres dans l'Ariège - Trois personnes ont été retrouvées mortes sur le parking d'un hypermarché à Foix. Un homme de 62 ans et une femme de 57 ans ont été tués par balle, dans la nuit de vendredi à samedi. Le mari de 72 ans, auteur des tirs, a retourné ensuite son arme contre lui.