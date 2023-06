Réchauffement climatique : un sommet pour aider les pays pauvres à accélérer leur transition écologique

Le sommet international pour un nouveau pacte financier, une initiative d'Emmanuel Macron, s'est ouvert jeudi 22 juin à Paris. Près de 120 ONG, des dirigeants de banques de développement, une centaine de chefs d'États et de gouvernement et de personnalités ont répondu présent à ce rassemblement qui doit permettre de lutter contre la fracture Nord/Sud au niveau économique et écologique. Le but est, en clair, de rétablir un peu d'égalité entre ces pays riches qui polluent et les pays pauvres, endettés et qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique.

La Zambie, submergée par le poids de sa dette et fortement impactée par le réchauffement, attend beaucoup de ce sommet. Le pays d'Afrique attend une annulation partielle de sa dette, qui s'élève à 13 milliards de dollars, dont près de la moitié est détenue par la Chine. Aujourd'hui, 30% de ses richesses servent à rembourser cette dette et les intérêts qui y sont liés. Autant d'argent qui ne bénéficie donc pas à la population et qui empêche le pays d'investir dans les énergies renouvelables ou dans la santé, alors même que la Zambie subit de plein fouet le dérèglement climatique avec des sécheresse et des inondations.

Annuler une partie de la dette pour investir dans le renouvelable

Or, la Zambie n'est responsable que de 0.01% des émissions totale de carbone. Pour le pays, cette situation est un cercle vicieux : il est touché par le réchauffement climatique, mais ne peut investir pour s'en prémunir. Ce sommet a donc lieu à Paris pour trouver des solutions pour la Zambie et pour tous les pays dans la même situation. La Zambie espère une annulation partielle de sa dette, des prêts à taux réduits et des aides pour investir dans les énergies renouvelables.

Parmi les nombreuses idées en débat lors de ce sommet, celle d'une taxe internationale sur les émissions carbone du transport maritime a le vent en poupe. Emmanuel Macron a redit qu'elle était "très importante". Les dirigeants mondiaux évoquent d'autres taxations, mais aussi des réformes institutionnelles, la restructuration des dettes des pays pauvres ou un renforcement du rôle du secteur privé.