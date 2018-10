publié le 02/10/2018 à 15:32

C’est une algue miracle. Composée à 70 % de protéines, la spiruline est aussi riche en bêta-carotène, en fer, en vitamine B12 et E, ainsi qu'en minéraux et oligo-éléments. Une véritable aubaine pour notre organisme, dont les vertus sont reconnues scientifiquement.



Découverte par un chercheur américain, Christopher Hills, cette micro-algue, vieille de 3,5 milliards d'année, est l'un des rares produits à répondre à nos besoins nutritionnels quotidiens. Importée en Europe il y a seulement une vingtaine d'années, la spiruline est même considérée comme l'aliment de demain par l'Unesco et l'Organisation mondiale de la santé.

En France, le végétal aquatique est d'ailleurs de plus en plus cultivé. Plus de 160 exploitations ont ouvert ces dernières années, comme celle de Laurent Lecesve. Voilà huit ans que ce spirulinier cultive la micro-algue en Normandie, afin d'en récolter ses extraits. Vendue en moyenne 15 euros les 100 grammes, la spiruline connaît actuellement un engouement sans précédent.