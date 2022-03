Aujourd'hui, nous parlons du sourire. Il est très important dans la communication, c’est un ciment social. Le sourire est une expression faciale subtile qui peut traduire beaucoup d’émotions différentes. Il peut être affectueux, complice, mais aussi séducteur, gêné, narquois, ou encore dominateur. Dans la communication non verbale, c’est un élément central. Quand il exprime la joie et est authentique, il crée immédiatement du lien. Il met dans un état positif celui qui le donne et celui qui le reçoit.

Il y a sourire et sourire. On peut reconnaître un vrai sourire d’un sourire de façade. Tous les sourires ne sont pas identiques. L’étalon-or, si l’on peut dire, c’est le sourire de Duchenne, du nom du neurologue français qui a étudié au 19ème siècle les expressions faciales. Ce médecin, Guillaume Duchenne, a été le premier à identifier le vrai sourire, celui qui, spontané, exprime une joie sincère.

Un sourire authentique sollicite de nombreux muscles faciaux. C’est pour cela qu’on le perçoit même lorsqu’une personne porte un masque qui lui cache la moitié du visage. Il va au-delà de la bouche et se lit aussi dans le regard car il active le muscle orbiculaire des paupières. Ce muscle fait des pattes d’oie autour des yeux et est difficile à actionner sur commande. C’est donc en quelque sorte une garantie d’authenticité.

Mais même un sourire social, à condition qu’il n’exprime pas un sentiment de domination, peut avoir un effet positif sur notre bien-être et celui des autres.

Anti-déprime et contagieux

Le sourire, même social, tient la mauvaise humeur à distance. Les dernières découvertes en neurosciences ont montré que les mêmes circuits cérébraux étaient activés lorsqu’on sourit ou lorsqu’on éprouve de la joie. D’ailleurs, faites un essai, il est difficile de sourire et en même temps de penser à quelque chose de négatif.

Attention, cela ne veut pas dire qu’il suffit de sourire pour ne plus se sentir déprimé ! Une étude américaine effectuée auprès de conducteurs de bus a montré que lorsqu’ils affichaient un sourire de façade, en total désaccord avec ce qu’ils ressentaient, leur moral n’était pas meilleur. Leur humeur ne s’est améliorée que lorsque leur sourire s’accompagnait de pensées positives.

Donc le sourire peut nous rendre plus joyeux si on essaie en même temps d’invoquer des pensées agréables, de faire remonter des bons souvenirs, ou de se remémorer des blagues.

S’exercer à sourire de cette façon, en cherchant le positif, peut donc s’avérer très bénéfique. En plus, en esquissant un sourire, on risque d’en recevoir un autre en échange. En effet, le sourire est contagieux. C’est ce qu’on appelle le mimétisme social. Nous avons tendance à nous imiter les uns les autres.

Bon pour la santé...et la condition physique

Sourire, c’est une recette pour garder la bonne humeur, mais c’est aussi bon pour la santé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il préserve notre capital santé en apaisant les tensions et en réduisant les effets du stress, notamment sur notre système immunitaire.



Il pourrait également améliorer les performances physiques, en réduisant la tension musculaire. Le roi du marathon, le Kenyan, Eliud Kipchoge, le sait bien. En 2019, à Vienne, il a réussi à passer sous la barre des 2 heures en souriant stratégiquement par intervalles lors de la course.



Le sourire serait aussi garant de longévité. Des chercheurs ont analysé les photos de 230 joueurs de baseball. Ceux qui étaient les plus souriants sont aussi ceux qui ont vécu le plus longtemps.



Enfin, on le sait, le sourire est une arme de séduction massive. Marylin Monroe avait raison de dire qu’un sourire est le plus beau maquillage qui soit. Les études l’ont confirmé : les personnes souriantes sont perçues comme plus séduisantes et en meilleure forme.

Le sourire, antirides, élixir de longue vie, voilà qui donne envie de se dérider plus souvent !