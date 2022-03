Alimentation : comment dépolluer son assiette ?

Dans l’alimentation, on peut retrouver toutes sortes de polluants, des pesticides, des métaux lourds, et plein d’additifs, conservateurs, colorants, agents de texture. Certains matériaux d’emballage peuvent aussi contenir des substances chimiques pouvant migrer dans les aliments. Selon les dernières enquêtes, les métaux lourds restent encore trop présents dans notre alimentation.

Or, ils ont des conséquences délétères pour la santé. Ils sont notamment cancérogènes et neurotoxiques. Notre exposition aux pesticides est en baisse, mais elle reste généralisée. C’est la raison pour laquelle la grossesse, l’enfance et le passage à la puberté sont des périodes de plus grande vulnérabilité.

Les bons réflexes commencent à l’achat : les produits de la mer sont très intéressants nutritionnellement, mais compte tenu de leur teneur en métaux lourds, il est recommandé d’en consommer que deux fois par semaine et de varier les espèces et les lieux de pêche. Quant à la viande, il est préférable de choisir des morceaux maigres car beaucoup de polluants se concentrent dans les graisses. On met donc dans son assiette du steak haché à 5% de matières grasses, du filet mignon de porc, plutôt qu’une entrecôte.

Pour limiter son exposition aux pesticides, on se met au bio. En général, les fruits contiennent plus de résidus de pesticides que les légumes. Et parmi ceux qui sont les plus contaminés, on trouve les agrumes, les cerises, les fraises, les pêches, le raisin. Pour ce qui est des céréales,les pesticides se concentrant dans l’enveloppe des grains, il est préférable de privilégier le bio si on prend des aliments complets. Le label Rouge est aussi intéressant pour la farine car les grains sont stockés en silo ventilé sans pesticides.

Quelles précautions prendre en cuisine ?

Les aliments contiennent aussi toutes sortes d’additifs. Même si tous ne sont pas néfastes, il faut les éviter. Pour cela, il faut privilégier les produits bruts, les moins transformés possible. On préfère le blanc de poulet aux nuggets, le poisson au surimi ou encore un yaourt à un dessert lacté. Plus un aliment est transformé, plus il est susceptible de contenir des additifs.

On évite notamment les nitrates et les nitrites que l’on retrouve dans les charcuteries. Ils se transforment dans le tube digestif en nitrosamines, soupçonnées de favoriser certains cancers. Alors que leur interdiction était attendue pour 2023, la loi votée en février 2022 se contente d’exiger des industriels une baisse de leur utilisation.

En cuisine, il faut bien laver les fruits et légumes. Comme la peau est la partie la plus exposée aux pesticides, on peut aussi les éplucher, mais en faisant cela, on perd une partie de leurs micronutriments. Quant aux légumes secs, on peut les faire tremper plusieurs heures dans de l’eau additionnée de bicarbonate. Cela permet de les débarrasser d’une partie des résidus de pesticides.

Concernant les cuissons, mieux vaut éviter les températures trop élevées qui génèrent des composés potentiellement toxiques et opter pour une cuisson vapeur, en papillote ou à l’étouffée. On ne réchauffe pas les plats dans leurs barquettes pour éviter la migration de substances indésirables vers les aliments. On les place dans des contenants en verre ou entre deux assiettes. Enfin, pour les poêles comme pour les ustensiles, on favorise l’inox, un matériau sain et stable.