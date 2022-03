Comment mieux résister au stress ?

Aujourd’hui, nous allons parler du stress, enfin du mauvais stress dont on voudrait s’extraire. Comment peut-on le définir ?

Ce qui met sous pression une personne laissera peut-être indifférente une autre. Cependant, les chercheurs ont découvert qu’il existe un stress commun à tous, c’est lorsqu’on doit faire face à une situation nouvelle, imprévisible, qu’on ne peut pas contrôler et qui nous menace.

Ce fut le cas avec la pandémie de Covid, qui n’est pas encore derrière nous. Et maintenant avec la guerre en Ukraine. Face à ces situations, il est normal d’être stressé et dans l’anxiété.

Dans une situation anxiogène, que faire pour réduire son niveau de stress ?

Ce qui stresse, c’est de se sentir impuissant face à une situation. Effectivement, des événements peuvent nous être imposés et ne dépendent pas de nous. Mais on peut toujours essayer d’apprécier quelle est sa marge de manœuvre.

"On a intérêt à se focaliser sur ce qu’on peut contrôler, concentrer son énergie sur ce qu’on peut changer", assure Gaëlle du Penhoat, coach et auteure de La boîte à outils de la gestion du stress, aux éditions Dunod. Cette attitude aide à mieux accepter ce qu’on ne peut pas changer, et en même temps, à devenir plus proactif là où on peut intervenir.

Quand on est stressé, on a tendance à ne plus prendre soin de soi, ce qui ne fait qu’accentuer l’effet négatif du stress. Il est important de garder du temps pour soi, d’avoir une bonne hygiène de vie pour être plus résistant au stress.

Préserver son sommeil est essentiel car ne pas bien dormir amoindrit sa capacité à faire face aux difficultés et augmente sa sensibilité émotionnelle. Or, on dort de moins en moins. En 50 ans, on a perdu entre 1 heure et 1 heure 30 de sommeil alors que la charge de stress est plus importante aujourd’hui.

Alors, le soir, on essaie de ralentir le rythme pour faire place au calme et on ritualise son coucher pour faciliter l’endormissement. Dans la journée, même une sieste flash de 10 minutes, à la japonaise, permet de faire baisser la pression.

Si on n’est pas adepte de la sieste, on peut faire de la cohérence cardiaque. En calant sa respiration sur son rythme cardiaque, on obtient un apaisement immédiat. Trois minutes deux fois par jour, ça permet déjà de mieux réguler son stress. Pour s’y mettre, on peut télécharger une appli gratuite, comme RespiRelax.

Miser sur le sport et les plaisirs sensoriels

On peut faire d’autres choses pour s’apaiser. Si on aime le sport, l’activité physique est très bénéfique car elle stoppe les ruminations en nous reconnectant à nos sensations physiques. Selon la coach, Gaëlle du Penhoat, une autre bonne stratégie consiste à se reconnecter de façon agréable à ses sens. Par exemple, pour les personnes sensibles à la musique, le fait d’écouter un morceau qui leur plaît va avoir un effet immédiat sur leur moral.



Pour les personnes plutôt visuelles, le fait de regarder, par exemple, des photos de vacances, va les apaiser. Si les vidéos de chats sur les réseaux sociaux ont autant de succès, c’est pour cette raison. Une étude scientifique a montré que cela permettait de mettre de côté ses émotions négatives.



Solliciter le goût en dégustant un carré de chocolat, l’odorat en appliquant quelques gouttes de monoï sur ses poignets ou le toucher en se faisant masser sont autant d’exemples de plaisirs sensoriels qui aident à réguler son stress.



Globalement, il est important de se faire plaisir. Lorsqu’on est stressé, on met souvent le plaisir de côté. On ne se l’autorise pas. Or, s’accorder de petits plaisirs aide à se sentir bien. Ca permet de renforcer ses émotions positives et sa résistance au stress. On peut commencer en s’accordant un plaisir par jour. Et que ce soit une balade avec son chien, un bain chaud ou l’écoute d’un podcast, on vit ce plaisir comme un moment privilégié pour soi.