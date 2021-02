Bien-être : comment arrêter de se plaindre pour tout et pour rien

publié le 13/02/2021 à 09:41

Chers lecteurs, que celui qui ne se plaint jamais sans le dire ou en râlant à voix haute toute la journée sur tout et sur rien lève la main. C’est fatiguant et contre-productif. On se sentirait donc beaucoup mieux si on changeait d’état d’esprit. Mais comment faire ?



Je vous propose d’adopter la technique du petit bracelet. Vous allez en choisir un, celui que vous portez déjà ou un autre. La seule chose qui compte, c’est que vous puissiez le mettre et l’enlever facilement. Vous allez le mettre sur votre poignet gauche ou droit, peu importe. Dès que vous allez vous plaindre, aussi bien de la météo, de la machine qui n’essore pas assez vite, de cette réponse qui met 1.000 ans à arriver, de ce voisin qui ne rend jamais ce qu’on lui prête, vous allez changer le bracelet de poignet. Pui, à la prochaine plainte; vous changez à nouveau de poignet.

Je peux vous assurer que vous allez vite vous lasser de le changer de poignet sans arrêt.

Et surtout vous allez prendre conscience du nombre de fois où vous vous plaignez et vous dire que ça ne vous apporte pas grand-chose.

Inutile de culpabiliser, concentrez vous plutôt sur vos plaintes et complaintes, utilisez cette technique pour les estomper et vous vous sentirez tellement plus positifs. Ce bracelet est un pense-bête, un pense-anti-plainte plutôt, un geste possible n’importe et n’importe quand. Voilà une minute qui peut tout changer