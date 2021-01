Bien-être : apprenez à ne plus dire du mal de vous-même

publié le 24/01/2021 à 11:10

Attention au mal que nous disons de nous-mêmes. Je voudrais partager avec vous une expérience incroyable réalisée par un médecin, Masaru Emoto. Il a photographié des milliers de cristaux d'eau en les congelant.

Chaque échantillon était accompagné de petits mots positifs et négatifs. Il a découvert que les plus beaux cristaux dépendent des mots. Il a par exemple remarqué que lorsqu'un échantillon d'eau est congelé avec le mot "merci", il n'a pas la même beauté qu'avec le mot "stupide". Les cristaux "merci" sont équilibrés et bien formés et les cristaux "stupides" sont déformés et brisés.

Alors pour vous, quand vous vous regardez dans le miroir, ne dites plus de mots comme "moche", "ignoble". Quand vous êtes face à une épreuve, enlevez de votre vocabulaire les mots comme "incapable" ou "nul" et quand vous attendez une réponse à un projet, gommez les mots comme "échec" ou "impossible".