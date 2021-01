Bien-être : pour mieux vivre votre vie, inspirez vous des philosophes antiques

publié le 30/01/2021 à 08:20

Et si on s'inspirait des anciens pour mieux vivre notre vie ? Cicéron, Sénèque, Aristote, Plutarque… Ces philosophes incontournables et reconnus faisaient face aux mêmes questionnements que les nôtres. Et s’ils nous aidaient aujourd’hui à mieux gérer notre quotidien ?

Ils sont en quelque sorte des supers coachs avec 2.000 ans d’expérience. C’est ce que m’a expliqué Nicolas Lisimachio, qui publie le 3 février Ils avaient tout compris Le développement personnel selon les penseurs antiques (ed hachette).

Il a découvert tardivement les bienfaits des écrits de ces philosophes. Et ils ont tellement changé sa vie qu’il veut aujourd’hui les partager en les rendant accessibles au plus grand nombre.

Comme toujours, soyons concrets. Premier exemple : le manque de temps. Nous nous plaignons souvent de ne pas en avoir assez. Nicolas Lisimachio nous invite à suivre la sagesse de Sénèque : "Nous n’avons pas reçu une vie brève mais nous la rendons brève".

Deuxième exemple : la jalousie, l’envie, la convoitise. Les réseaux sociaux cultivent ce sentiment négatif. Et si nous faisions la part des choses grâce à Épictète qui nous aide : "Que ceux qui veulent être libres s’abstiennent donc de vouloir ce qui ne dépend pas d’eux seuls ; sinon, inévitablement, ils seront esclaves".

Troisième exemple : la franchise. Quand nous sommes trop directs, que nous dépassons les bornes, appliquons plutôt les conseils de Plutarque : "S’il est honteux de devenir flatteur en cherchant à plaire, il ne l’est pas moins, pour fuir la flatterie, de se livrer à une franchise immodérée, qui bat en brèche l’amitié et la sollicitude. Évitons ces deux excès...".

Il y a un proverbe africain qui dit : "L’homme jeune marche plus vite. Mais l’ancien connait la route". Alors marchons dans les pas des sages anciens ! Voilà une minute qui peut tout changer