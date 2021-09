Au lendemain de son débat face à Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour doit se rendre en Hongrie, où se tient actuellement le Budapest Demographic Summit, un sommet sur la famille. Parmi les invités, des hommes politiques européens ultraconservateurs, le second de Donald Trump, Mike Pence, mais également Marion Maréchal.

Ce forum est en fait une conférence. La salle est dans la pénombre avec, depuis jeudi 23 septembre, des tables rondes et discours devant un public acquis. Les intervenants rappellent tous que la famille, c’est avec un père et une mère, qu'elle doit être blanche, hétérosexuelle et surtout pas musulmane. Les musulmans et les migrants sont accusés de détruire ce modèle familiale. L'idée est d'imposer le modèle de la famille comme une question politique.

"On a le courage de nos convictions, c’est la famille d’abord", a déclaré hier l'ancien vice-président américain de Donald Trump, Mike Pence. Chaque intervenant est introduit par le nombre d'enfant qu'il a eu. 3, 7, 10 enfants... Pour certains, l'économie doit être réfléchie à l'échelle de la famille, la société part de la famille. Interdire le divorce a même été évoqué plusieurs.

Zemmour proche de Viktor Orban

Présente également hier, Marion Maréchal au micro de RTL affirme qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur l'immigration. Éric Zemmour lui, n'a jamais caché une vision conservatrice de la famille. Il sera ce vendredi en bonne compagnie. Un discours en début d'après-midi après avoir été reçu en grande pompe par le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Dans son livre, Éric Zemmour fait par ailleurs référence au Premier ministre à la page 14. Viktor Orban y est présenté comme quelqu'un de "fin". Orban est le leader de ce camp ultraconservateur européen qui a notamment interdit en Hongrie les publicités montrant des homosexuels, car ils ou elles s’attaqueraient au modèle de la famille qu’il promeut.