Présidentielle 2022 : Zemmour séduit autant chez les sympathisants RN que LR

Alors qu'il ne manque que l'officialisation à Éric Zemmour pour être candidat à l'élection présidentielle de 2022, beaucoup s'interrogent sur les soutiens du polémiste, qui grimpe dans les sondages. À droite notamment, Éric Zemmour risque fort de poser problème et pour cause, selon un sondage BVA - Orange pour RTL, il séduirait aussi bien les sympathisants LR que RN. 36% des sympathisants LR souhaitent qu'il ait davantage d'influence dans la vie politique française, la part grimpe à 38% chez les sympathisants du RN.

Chez les sympathisants du rassemblement national, Éric Zemmour se trouve derrière Marine Le Pen (89%), Marion Maréchal (59%) et à égalité avec le numéro 2 du parti Jordan Bardella (38% lui aussi). Fortement médiatisé ses dernières semaines, le polémiste bénéficie d’une cote d’influence significative : au global, 21% des Français aimeraient qu’il ait plus d’influence à l’avenir dans la vie politique.

Le polémiste séduit davantage les hommes (27% contre 16% des femmes) et les plus âgés (27% des 65 ans et plus contre 18% des moins de 35 ans), selon ce sondage BVA - Orange pour RTL réalisé auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatives de la population française, interrogées par Internet les 22 et 23 septembre 2021.