Vers un match nul au premier tour mais un écart de sièges significatif au second. Selon les estimations de Harris Interactive X Toluna pour M6 et RTL, Ensemble, l'étiquette des candidats aux Législatives pour la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem et Horizon) et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) arrivent en tête du scrutin du dimanche 12 juin avec 25% des suffrages exprimés.

Le Rassemblement national arrive en 3e position (19%). Suivent LR-UDI (11,5%), les candidats divers gauche dissidents (5,5%), Reconquête (4,5%), les candidats divers droite (2,5%), l'extrême gauche (1,5%), Debout la France et les souverainistes (1,2%) et les divers centre (1%).

Le Président réélu peut toutefois toujours espérer une majorité absolue en nombre de siège à l'Assemblée nationale : les projections donnent entre 260 et 300 sièges - sur les 289 nécessaires - pour Ensemble, contre 150 à 208 pour la Nupes. Le groupe LR-UDI obtiendrait entre 42 et 62 députés, le RN de 23 à 45, Reconquête entre 0 et 3.

