Résultats législatives 2022 en Seine-et-Marne : Olivier Faure largement en tête avec 46,3% des voix

Parmi les 70 socialistes en lice au sein de la Nupes, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, en faisait partie. Candidat à sa réélection dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne, Olivier Faure est arrivé largement en tête avec 46,3% des voix.

Derrière le premier secrétaire du PS, on retrouve la candidate de la majorité (Ensemble!), Charlyne Péculier qui a recueilli 21,6% des suffrages exprimés. Enfin, la candidate du RN, Martine Demonchy, est arrivée en troisième position avec 18,7% des voix. Mais cette dernière n'accèdera pas au second tour, puisque seuls Olivier Faure et Charlyne Péculier se sont qualifiés à l'issue du premier tour ce dimanche soir.

Il y a cinq ans, lors des législatives, Olivier Faure avait obtenu 61,09% des suffrages exprimés contre 38,91% obtenus par la candidate de LaREM Amandine Rubinelli.

Face à lui, cette année, il y avait la candidate écologiste Sylvie Morel-Lelu, Anne De La Torre du parti Lutte Ouvrière représenté par Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle, ainsi que Martine Demonchy pour le Rassemblement national, Brigitte Lapeyronie de Reconquête!, Charlyne Péculier (Ensemble!), Joël Sangaré de l'UDI, ainsi que Evelyne Marque Gras sous l'étiquette de la droite souverainiste.

Olivier Faure a pris des risques pour son parti en décidant de s'allier à l'accord de la Nupes présidé par Jean-Luc Mélenchon. Sa décision avait déclenché un conflit générationnel dans les rangs socialistes entre les éléphants et la jeune garde du PS. Les ténors du parti, comme François Hollande ou Bernard Cazeneuve qui avaient vivement dénoncé le choix pris par le premier secrétaire du parti.

