Présidentielle : "Le Parti socialiste est à l'agonie", selon Rokhaya Diallo

Y aura-t-il une primaire à gauche ? Le premier secrétaire du Parti socialiste s'est dit favorable à l'idée évoquée par Anne Hidalgo. L'initiative est perçue comme une tentative de subsister dans le paysage politique. Mais pour Rokhaya Diallo, au micro e RTL ce jeudi 9 décembre, "la gauche est à l'agonie".

La journaliste et auteure antiraciste pointe l'absence des grands barons du Parti socialiste dans le quinquennat en cours. "On ne les absolument pas entendus sur les grandes questions et il s'est passé énormément de choses qui auraient dû engager la gauche de manière très forte. Je pense notamment à la crise des 'Gilets jaunes'", a-t-elle déclaré. Pour Rokhaya Diallo, la gauche "a perdu sa place dans l'imaginaire collectif politique français".



Anne Hidalgo a récemment pris contact avec les organisateurs de la Primaire Populaire, une primaire citoyenne pour désigner un candidat de gauche, initiée par Samuel Grzybowski. Pour la journaliste, " c'est une initiative intéressante, mais qui gagnerait à être davantage relayée et davantage investie par les potentiels candidats de la gauche", assure Rokhaya Diallo. L'auteur de poursuivre : "Pour moi, Anne Hidalgo a pris contact avec eux trop tardivement".