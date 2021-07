La "primaire populaire" lance une plateforme de parrainage de candidats par les citoyens

A partir de dimanche midi, "sur la plateforme sécurisée Neovote, les citoyens et les citoyennes pourront choisir le nom des candidates et candidats qu’ils aimeraient voir gagner à l'élection présidentielle de 2022", explique dans un communiqué ce samedi 10 juin la "primaire populaire", créée par des partisans de l'union de la gauche à la présidentielle de 2022. Les citoyens pourront soit "proposer des noms de candidats et candidates à afficher sur la plateforme", soit "parrainer les candidats et candidates déjà affichés en ligne".

Au bout de trois mois, "les cinq femmes et les cinq hommes ayant le plus de parrainages et adhérant au socle commun de la primaire, pourront devenir candidats et candidates officiels à la Primaire populaire, et ainsi participer au vote final du 18 au 21 novembre", ajoute le communiqué. Pour "garantir l'intégrité de l'ensemble du processus", précise le communiqué, une "haute autorité" a été mise en place, présidée par l'avocate Clara Gérard-Rodriguez, entourée de deux vice-présidents et de douze autres membres.

La "primaire populaire" est l'aboutissement d'un travail initié par la Rencontre des justices, un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche.Il avait créé en février "2022 ou jamais", une structure de six personnes salariées, forte de 300.000 euros de levée de fond, qui est à l'origine directe de la "primaire populaire". L'objectif est "de mener à son terme un processus de désignation par les citoyens et les citoyennes d’une candidature commune au premier tour de l'élection présidentielle de 2022".