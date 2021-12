INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : la primaire à gauche est "une machine à perdre", pour Coquerel

"Une machine à perdre". La proposition d’Anne Hidalgo mercredi soir d’organiser une primaire entre les différents candidats de gauche est fraîchement reçue dans le camp des Mélenchonistes.

"Entre madame Hidalgo et nous, il y a des différences très profondes", assure Éric Coquerel ce jeudi 9 décembre sur RTL. Pour le député LFI de Seine-Saint-Denis, la primaire à gauche, "est une machine à perdre (...) tout simplement parce que les candidats ne sont pas des têtes de gondole. Les candidats, ce sont des programmes, des contenus".



"Nous, on ne gère pas une après-défaite", mais "une victoire", assène le soutien de Jean-Luc Mélenchon qui demande à la candidate du Parti socialiste de "ne pas mettre de boulets à ceux qui progressent et peuvent sérieusement espérer aller au deuxième tour". “Nous, on a un programme ("L'avenir en commun"), ironise encore Éric Coquerel.