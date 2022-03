Présidentielle 2022 : qui sont les soutiens des principaux candidats ?

La dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle se prépare. Les candidats peuvent compter sur le soutien de personnalités de leur famille politique, mais aussi de célébrités.

Le début d'année a été rythmé par les départs du Rassemblement national d'anciens proches de Marine Le Pen. Ils sont plusieurs à avoir rejoint la campagne de l'ancien polémiste Éric Zemmour, dont Gilbert Collard et Nicolas Bay, tous deux anciens députés européens. Le candidat d'extrême-droite est aussi allé piocher du côté des Républicains : l'ancien numéro 2 du parti, Guillaume Peltier, est désormais porte-parole d'Éric Zemmour. Plus récemment, c'est la nièce de Marine Le Pen qui a officialisé son ralliement. Marion Maréchal est connue pour être une proche du candidat de Reconquête depuis plusieurs années.

Le père a, lui, décidé de soutenir la fille : Jean-Marie Le Pen, ancien président d'honneur du Front national, votera pour Marine Le Pen.

Le président de la République, candidat à sa réélection depuis début mars, peut compter sur Renaud Muselier, président de la Région PACA et transfuge des Républicains. D'anciens ministres, de droite et de gauche, ont affirmé leur soutien à Emmanuel Macron : Éric Woerth, Marisol Touraine ou encore Elisabeth Guigou. En janvier, la maire LR de Calais, Natacha Bouchart avait déclaré qu'elle voterait Emmanuel Macron en avril prochain. Amie de Brigitte Macron, Line Renaud ne cache pas son admiration pour le président sortant.

Quel sera le choix de Nicolas Sarkozy ? L'ancien président de la République n'a pas clairement affiché son soutien à Valérie Pécresse. La candidate des Républicains devrait pouvoir compter sur le soutien de Claude Chirac. La fille de Jacques Chirac devrait l'annoncer en fin de semaine selon Le Figaro. L'acteur Alain Delon n'a pas hésité à s'afficher aux côtés de la présidente de la région Île-de-France.

Du rififi chez les écologistes

Anne Hidalgo peut, elle, compter sur le soutien de certaines personnalités du Parti socialiste dont le premier secrétaire Olivier Faure ainsi que Bernard Cazeneuve. Martine Aubry, la maire de Lille, a assuré de son "soutien absolu" l'actuelle maire de Paris. Plus anecdotique, le chanteur britannique Elton John s'est engagé en faveur de la candidate socialiste en septembre dernier.

Malgré son exclusion de l'équipe de campagne, Sandrine Rousseau mettra le nom de Yannick Jadot dans l'urne en avril prochain. Il y a quelques jours, le candidat écologiste s'est affiché aux côtés de José Bové, autre figure de l'écologie en France.

Toujours à gauche, Jean-Luc Mélenchon a été rejoint par l'essayiste Aymeric Caron ainsi que le maire de Trappes, Ali Rabeh. L'ancienne finaliste à la présidentielle Ségolène Royal a estimé que le chef de file de La France insoumise représentait "le vote utile". Fabien Roussel a reçu le soutien des ex-socialistes Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle Lienemann ainsi que de plusieurs partis de gauche (la Gauche républicaine et socialiste, les Radicaux de gauche, le Mouvement républicain et citoyen et la Nouvelle Gauche socialiste).

Dans les prochaines semaines, d'autres noms devraient venir gonfler les rangs de chaque candidat. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le dimanche 10 avril prochain.