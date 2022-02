INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : Pécresse révèle le conseil que lui a donné Sarkozy

Au lendemain de son grand meeting au Zénith de Paris, Valérie Pécresse était l'invitée lundi 14 février du Petit-déjeuner présidentiel de RTL. Lors de ce meeting, alors qu'une grande partie de la droite était réunie, Nicolas Sarkozy manquait à l'appel. Ce manque de soutien de l'ancien président de la République n'affecte pas la candidate LR qui assure "tracer [sa] route".

"Je représente aujourd'hui une grande famille politique, celle de la droite et du centre, qui veut mettre fin à un quinquennat pour presque rien, qui a affaibli la France, qui a affaibli l'ordre, qui a affaibli le service public, et qui a divisé les Français", s'est-elle défendue.

Selon le Figaro, Nicolas Sarkozy la considèrerait "inexistante" et ne lui trouve aucun "charisme". Mais Valérie Pécresse a tenu à rétablir le fait qu'elle entretienne de bonnes relations avec Nicolas Sarkozy. "Il m'a donné le plus beau conseil qu'on puisse me donner : sois toi-même et les Français t'aimeront", a-t-elle confié au micro de RTL.