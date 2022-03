Présidentielle 2022 : ce que nous apprennent les déclarations de patrimoine des candidats

12 déclarations de patrimoine pour 12 candidats. Après avoir dévoilé la liste officielle des prétendants dans la course à l'Élysée, le Conseil constitutionnel a publié le patrimoine et les revenus de chacun. Une déclaration sur l'honneur remplie par chacun des candidats et indispensable pour être en course.

Comptes bancaires, immobilier, voitures, biens supérieurs à 10.000 euros, participations dans le capital de sociétés, dettes éventuelles, crédits et activités professionnelles durant ces cinq dernières années... Conditions pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, ces déclarations ont toutes été passées au crible par les Sages.

RTL a décidé de se plonger dans le détail des déclarations de patrimoines et intérêts des candidats.

Macron pas propriétaire mais avec un patrimoine de 550.000 euros

Emmanuel Macron déclare un patrimoine de 550.000 euros avec une longue liste de comptes bancaires ou de produits financiers divers et variés : 22.000 euros sur un livret A, 120.000 euros sur un livret de développement durable, 113.000 pour une assurance vie. Sans oublier un plan épargne logement, un compte épargne logement, un livret bleu, un livret fidélité…

550.000 euros de patrimoine. Cela peut paraître peu pour un ancien banquier d’affaires et pour un président qui gagne 15.000 euros bruts par mois. La question s’était déjà posée il y a cinq ans, avant qu’il ne devienne président de la République. Emmanuel Macron ne déclare aucun bien immobilier, mais on sait que c’est son épouse Brigitte qui est propriétaire de leur villa de quatre étages au Touquet. Le Président a aussi contracté un prêt sur quinze ans pour faire des travaux dans cette villa. Il a aussi remboursé plus de 200.000 euros pour ce prêt depuis 2017.

Dans le même temps, son épargne a augmenté de 340.000 euros pendant son mandat. Après contrôles, la Haute autorité de la transparence pour la vie publique a dit qu’il n’y avait rien de suspect dans les variations de patrimoines d’Emmanuel Macron depuis 5 ans.

2 candidats sur les 12 détiennent une voiture

Autre élément à noter : sur les 12 candidats à l'élection présidentielle, seuls 2 d'entre eux ont une voiture. La candidate Lutte ouvrière Nathalie Arthaud possède une Citroën C3 de 2006 et le candidat du NPA et anciennement employé chez Ford, Philippe Poutou, roule dans une Peugeot 308 SW Allure, cotée 22.500 euros à l’Argus.

Les autres candidats comme Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo ont une voiture avec chauffeur, ce qui est lié à leur poste actuel. Toujours côté transport, Yannick Jadot a un scooter électrique d'une valeur 4.000 euros.

Maisons, art et prêts

Les candidats sont aussi des propriétaires. Valérie Pécresse a déclaré avoir trois maisons et des terrains pour une valeur totale de plus de 4 millions d’euros. Éric Zemmour aussi est propriétaire ou copropriétaire à Paris de cinq appartements allant de 27 à 165 mètres carrés. Le tout estimé entre 176.400 et 1,8 million d'euros. À noter qu'il lui reste quelque 633.000 euros à rembourser de quatre emprunts immobiliers.



Dans le reste de la liste, Nicolas Dupont-Aignan est propriétaire d'un appartement de 104 mètres carrés à Paris et estimé à 1.4 millions d’euros. Marine Le Pen aussi déclare plus d’un millions d’euros en bien immobiliers. Le candidat communiste Fabien Roussel est propriétaire de deux maisons dans le Nord.



Ces déclarations de patrimoine permettent aussi que Valérie Pécresse a un goût pour l’art contemporain. Elle a ainsi acquis trois œuvres acquises pour 59.00 euros. Autre remarque : Fabien Roussel a un léger découvert de 219 euros sur son compte chèque.