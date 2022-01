Et un de plus. Après le ralliement de Jérôme Rivière ce mercredi, un autre membre du Rassemblement national a choisi de rejoindre Éric Zemmour. Il s'agit de Damien Rieu, un militant bien connu des milieux d'extrême droite et grand adepte de la théorie du Grand remplacement.

Le militant a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. "J'ai pris la décision de rejoindre à mon tour la campagne d'Éric Zemmour", a écrit dans un communiqué Damien Rieu. Une décision qu'il a justifiée par le "courage politique d'Éric Zemmour", avant de préciser les raisons de ce choix. "Nous arriverons à bâtir sur le long terme un mouvement de défense des intérêts des Français", a-t-il ajouté.

Une décision dont s'est félicitée Éric Zemmour. "Bienvenue dans la Reconquête, cher Damien ! Comme toujours, ton insolence et ton courage ont choisi le bon combat !", a déclaré Éric Zemmour.

Fils d'un militant communiste

Damien Rieu, Damien Lefèvre de son vrai est né en 1987 à Lyon. Il raconte lors de chaque interview avoir été mis à la porte à 17 ans par son père, lorsque ce dernier apprend son engagement auprès du Front national à l'époque. Un camouflet pour ce militant communiste.

C'est en 2010 que l'homme se fait connaître dans les milieux d'extrême droite pour avoir envahi avec un masque de cochon sur la tête, un Quick qui sert des menus halal.



En 2012, il fonde Génération identitaire, un groupe d'extrême droite dissout en 2021, qui aura multiplié les attaques pendant une dizaine d'années, comme le blocage d’une mosquée à Poitiers ou une opération anti-migrants dans les Alpes, en 2018. Des faits pour lesquels il a été condamné puis relaxé en appel.

En parallèle de son engagement à Génération identitaire, qu'il dit avoir quitté en 2015, il décide de devenir contributeur du site FdeSouche. Les réseaux sociaux, en particulier Twitter où il compte aujourd'hui 112.000 abonnés, deviennent une véritable arme pour Damien Rieu. Il déclarait au Parisien en mars 2021 "surveiller tous les politiques qui collaborent avec les islamistes pour les dénoncer". Il n'hésite pas non plus (plusieurs fois par jour) à signaler tous les faits divers dans lesquels des étrangers sont concernés.

Assistant parlementaire du beau-frère de Marine Le Pen

Damien Rieu se lance en politique et prend sa carte d'adhérent au FN, devenu RN. Il travaille tout d'abord comme graphiste, community manager et photographe de la députée Marion Maréchal-Le Pen.



Ensuite, il devient successivement collaborateur du groupe RN en PACA, directeur de la communication de la mairie RN de Beaucaire (Gard), attaché parlementaire de Gilbert Collard, qui le remerciera en raison de ses prises de parole trop fréquentes sur Twitter.

En 2021, il décide de se mettre en première ligne en se présentant aux élections départementales à Péronne, dans la Somme. Il sera battu au second tour par une union des candidats de gauche. Après ce revers, il redevient attaché parlementaire auprès de Philippe Olivier, le conseiller spécial et beau-frère de... Marine Le Pen. Avec ce départ, c'est un nouveau coup dur pour la candidate, d'autant que Damien Rieu est également très proche de Marion Maréchal, la nièce de la patronne du RN, qui n'a jamais réellement soutenu Marine Le Pen face à la candidature d'Éric Zemmour.

Au sein de l'équipe d'Éric Zemmour, Damien Rieu doit occuper des fonctions élargies : porte-parole du parti de l'ancien journaliste et vice-président du parti, tout comme le député Guillaume Peltier, ex LR, récemment transfuge chez Reconquête.